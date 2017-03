Les skieurs sont désormais photographiés au pied des pistes

Les skieurs qui dévalent les pistes ne le savent peut-être pas, mais aujourd’hui de nombreuses stations de ski les gardent elles aussi bien en mémoire. Pour traquer les fraudeurs, des remontées mécaniques photographient leurs clients à chaque passage de tourniquet et les stockent dans leur base de données. Les abonnements ne sont généralement pas transmissibles.

Grâce à ces bobèches, les stations vérifient si l’utilisateur d’un abonnement est bien son propriétaire. Le contrôle peut ainsi s’effectuer en différé, lorsque l’affluence est trop forte pour effectuer des contrôles directement.

Un système de comparaison automatique et instantané

La technologie peut même aller plus loin. «Si les photos ne correspondent pas, vous avez la possibilité de refuser l’accès directement», peut-on lire dans la description du produit Photo Compare de l’entreprise autrichienne SKIDATA. C’est elle qui fournit ses systèmes aux remontées mécaniques suisses, à l’instar des stations vaudoises de Villars et des Diablerets, de Zermatt ou de Saas Fee en Valais, ou encore des grisonnes Arosa ou Saint-Moritz. En Engadine, les domaines skiables ont carrément opté pour un système de comparaison de photos automatique et instantané.

«L’utilisateur est seul responsable de la conformité de l’usage de ce produit avec les normes en vigueur, notamment en matière de protection des données», précise l’entreprise SKIDATA. Justement, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) surveille le phénomène depuis quelques années déjà. «En forçant le trait, on peut dire que tous les abonnés sont généralement soupçonnés et que les données sont stockées de manière préventive, ce qui est toujours délicat sur le plan du droit de la protection des données», estime l’Autorité de surveillance.

En 2011, le PFPDT a même ouvert une procédure contre une station de ski suite à des plaintes de titulaires d’abonnements. Celle-ci a depuis dû améliorer sa manière de prévenir les clients de cette pratique.

Le jeu n’en vaut pas la chandelle

Dans le canton de Vaud, «les données des clients sont conservées jusqu’à la fin de la saison», explique à notre demande Pierre Besson, directeur de Télé Villars-Gryon. Savent-ils qu’ils sont pris en photo? «Il y a une information sur chaque borne», répond-il succinctement.

Le PFPDT, lui, publie une liste de recommandations: les photos ne doivent pas être conservées plus longtemps que la validité de l’abonnement, cette pratique ne doit pas s’appliquer pour les cartes journalières et les données ne doivent être accessibles qu’au personnel qui effectue les contrôles. Surtout, le client doit être clairement informé de l’existence du système.

De manière générale, le PFPDT estime que le jeu n’en vaut pas la chandelle. «Cela suppose de conserver les données de tous les titulaires de forfaits de longue durée, c’est-à-dire aussi de ceux qui agissent correctement. La valeur ajoutée de cette mesure nous paraît donc incertaine.»

Augmentation du nombre de fraudeurs

Les stations, elles, justifient toutes l’installation de ce système par l’augmentation du nombre de fraudeurs. Mais Pierre Besson répond que les chiffres sur son efficacité n’existent pas.

A Saas Fee, le dispositif permet de détecter 2% des resquilleurs des pistes. Le domaine skiable d’Arosa/Lenzer­heide a pour sa part indiqué à nos collègues du Tages-Anzeiger que le système leur permettait d’attraper en moyenne la moitié des 10 à 15 fraudeurs pincés chaque année. Pas de quoi pavoiser. «Il s’agit avant tout de prévention, justifie la station. La présence même du système réduit les cas d’abus.» (24 heures)