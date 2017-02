Les soldats au salut hitlérien sont libres

Les six soldats de l'armée suisse ayant fait le salut hitlérien sur une place d'armes devant une croix gammée sont libres. Ils ont été relâchés mardi soir, a indiqué à l'ats un porte-parole de l'armée. Ils vont poursuivre leur école de recrues.

Le «SonntagsBlick» avait dévoilé le 22 janvier que six recrues de la place d'armes de Wangen an der Aare (BE) avaient été prises en photo en train de faire un salut hitlérien. Les jeunes soldats avaient également tracé une croix gammée dans la neige.

La mise aux arrêts avait été ordonnée par le commandant responsable comme mesure disciplinaire. Cette décision a été saluée par la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Martine Brunschwig Graf. L'armée montre ainsi qu'elle ne tolère pas ce genre de comportements, a-t-elle indiqué à l'ats. Et cela indépendamment du fait que l'affaire aura peut-être des suites pénales.

Ce volet reste ouvert. La justice militaire a ouvert une enquête pénale. Elle doit notamment déterminer s'il y a eu violation de la norme pénale antiraciste. (ats/nxp)