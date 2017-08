Les taux d'imposition n'ont presque pas bougé en 2017

Ce Projet fiscal 17 fait suite au rejet de la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Avant qu'il ne soit mis en oeuvre, la situation ne changera pas. Mais il faut s'attendre à d'importants changements dans le paysage fiscal ces prochaines années, indique l'institut de recherche en économie mardi dans un communiqué.

Pour l'exercice 2017, la charge fiscale des entreprises et des travailleurs hautement qualifiés dans les 15 cantons examinés n'a que très peu varié, relève BAK Basel.

Les cantons où les taux d'imposition des entreprises sont les plus faibles sont Nidwald (10,1%), suivi de Lucerne et d'Appenzell Rodes-Extérieures (10,3%). A l'opposé du classement, la charge fiscale des sociétés est la plus élevée à Genève (21,4%), Bâle-Ville (19,6%) et Zurich (17,5%).

Quant aux travailleurs hautement qualifiés, c'est aussi en Suisse centrale qu'ils sont les mieux lotis: les taux sont les plus faibles à Zoug (23%), Obwald (24,4%) et Uri (25,5%). Ils payent le plus d'impôts dans les cantons de Neuchâtel (37,7%), Berne (34,8%) et Saint-Gall (33%). (ats/nxp)