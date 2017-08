Les traditions au rendez-vous sur la prairie du Grütli

1er août Le ministre de la défense a tenu son discours pour la fête nationale à Wimmis, dans le canton de Berne. Plus...

1er août Au Val-de-Travers pour la fête nationale, la conseillère fédérale a évoqué l'asile et la crise migratoire dans son discours. Plus...

1er août Plus de 350 exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public à l'occasion de la Fête nationale, ce mardi. Plus...

1er août Les discours s'enchaîneront pour six conseillers fédéraux, en ce mardi de Fête nationale. Ueli Maurer doit effectuer six déplacements. Plus...