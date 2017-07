Les vacanciers prennent leur mal en patience

La patience était une nouvelle fois de mise vendredi au Gothard: en fin de journée, les voitures s'encolonnaient sur onze kilomètres devant l'entrée nord du tunnel routier. Dans l'autre sens, la centrale routière Viasuisse signalait trois kilomètres.

Les vacances scolaires débutent ce week-end dans cinq Länder allemands et dans les provinces du nord des Pays-Bas. En Suisse, les écoliers sont en vacances dans tous les cantons.

Les véhicules étaient à l'arrêt à l'entrée nord du Gothard dès 7 heures vendredi, et le bouchon n'a cessé d'augmenter au fil de la journée. En fin d'après-midi, l'attente était de deux heures trente, selon Viasuisse.

Bouchons attendus samedi

Dans le sens inverse, côté tessinois, il fallait patienter 45 minutes. Au San Bernardino (A13), le trafic était également dense, et l'on roulait en accordéon entre Coire-Sud et Reichenau (GR).

Selon Viasuisse, des bouchons sont à nouveau attendus samedi matin au Gothard, et il est même possible que la file du côté nord ne se résorbe pas de la nuit. Dimanche, entre 9h et 13h, s'annonce aussi critique. (ats/nxp)