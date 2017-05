Les voleurs de vélos se plaisent Outre-Sarine

Les voleurs de vélos visent principalement les villes de Bâle, Berne et Bienne, à en croire les statistiques de l'assureur AXA Winterthur. La Suisse romande et le Tessin comptant moins de cyclistes, l'offre y est moins intéressante pour les malfaiteurs.

A Bâle, le nombre de vols de vélos déclarés auprès de l'assureur dépasse de 83% la moyenne suisse. A Bienne, ce taux de dépassement atteint 75%, 66% à Berne et 45% à Zoug. Zurich ( 6%) et Genève (-2%) se situent quasiment dans la moyenne helvétique, suivies de Lucerne, Winterthour (ZH) et Yverdon-les-Bains (VD). A Sion et Neuchâtel, le taux atteint -47%, à Fribourg -50%.

Ville très pentue et donc peu attractive pour les cyclistes, Lausanne ne figure qu'en 18e position au classement des vélos volés (-68% par rapport à la moyenne suisse). Le risque de se faire voler son vélo est même encore plus faible à Lugano (TI), qui se classe 19e (-72%).

Surtout l'été et toujours plus chers

Les vols de bicyclettes augmentent en outre de près 50% en été, les gens pédalant plus souvent à la belle saison, indique AXA Winterthour mardi. Des vélos disparaissent toutefois aussi en hiver: ils sont alors dérobés de plus en plus souvent dans des locaux.

Les butins sont de plus en plus importants: le montant moyen du sinistre pour ce type de vols a fortement augmenté ces dernières années, en raison notamment du nombre toujours plus élevé de vélos électriques en circulation. Avec 1,8%, le taux d'élucidation de ces vols a été extrêmement bas l'an dernier.

Sur l'ensemble de la Suisse, le montant déclaré auprès de l'assureur a atteint environ 50 millions de francs pour 36'000 vélos volés en 2016. Le vélo doit, si possible, être déposé dans un endroit fermé à clef ou dans un lieu surveillé. Il est en outre judicieux de cadenasser son vélo à un point fixe. En cas de vol, il faut le déclarer le plus vite possible à la police, écrit AXA Winterthur. (ats/nxp)