Les voyageurs suisses aiment les croisières

Cette année encore, de nombreux Suisses prendront le large en traversant l'Atlantique ou en cabotant en Méditerranée à bord d'un paquebot. Cette seconde destination reste d'ailleurs la plus demandée par les voyageurs.

La demande pour des vacances d'été sur un navire de croisière se confirme aussi cette année. «L'image de voyages réservés à une clientèle âgée s'est estompée», explique à l'ats Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole d'Hotelplan Suisse. Attrayante, l'offre va des croisières à thèmes, comme le jass ou la musique ou encore la pratique du golf.

Une belle alternative

Un avis partagé aussi chez Kuoni. Les hausses de prix pour les destinations les plus populaires en Europe influencent le choix en faveur des croisières. De plus, de nombreux voyageurs y voient une alternative aux séjours sur la terre ferme, compte tenu des craintes de certains en matière de sécurité après les attentats qui ont visé l'Europe ces derniers mois.

Des craintes qui se traduisent notamment par le délaissement des destinations du monde arabe, Dubaï et Abou Dabi exceptés. Alors que l'Egypte et la Tunisie retrouvent un peu de leur attrait au regard de l'an passé, la demande pour des vacances en Turquie continue de se tasser.

Pas d'amélioration en vue pour la Turquie

Et compte tenu de la situation politique dans le pays du levant, la situation ne devrait pas s'améliorer rapidement. «Le niveau des réservations n'atteindra pas celui de l'an dernier», prévoit Mme Huguenin-dit-Lenoir. Les incertitudes sont trop importantes pour voyager en Turquie, acquiesce son homologue de Kuoni, Marcel Schlatter.

Pour les vacances d'été, la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la Croatie font figure, et de loin, de destinations les plus demandées, observent les voyagistes. Majorque, les Iles Canaries, tout comme celles de la mer Egée telles que la Crète, Cos et Rhodes présentent de forts taux de réservations.

Durant l'automne et l'été dernier, Cos et Rhodes avaient cependant subi un fort repli en raison de la crise des réfugiés, note Hotelplan Suisse. Une évolution que confirme aussi Kuoni.

Du côté des séjours en ville, les cités des pays nordiques ou celles de Vienne ou Prague font la course en tête. TUI recommande de son côté la capitale lettone Riga ou la deuxième ville de Suède, Göteborg.

Destinations lointaines aussi appréciées

Affichant également une demande plus forte que durant les années précédentes en raison des incertitudes en matière de sécurité, les voyages lointains suscitent un bel intérêt. Les voyageurs s'orientent principalement vers les Etats-Unis, le Canada, l'Océan indien et la Thaïlande. Oman et l'île du Cap Vert sont aussi appréciés.

Pour les Etats-Unis, les voyagistes n'observent pour l'heure aucun «effet Trump». Au moment de l'élection du milliardaire Donald Trump à la présidence, les réservations étaient en hausse de 11% sur un an. Actuellement l'augmentation atteint 8%, selon Hotelplan. Plus que le nouveau pouvoir à Washington, le cours du dollar joue un rôle primordial.

Le Canada, en particulier les voyages comprenant la location d'un camping-car, a le vent en poupe. Toutefois, les voyageurs envisageant un tel séjour ne doivent pas tarder à réserver, la disponibilité des véhicules fléchissant rapidement alors que les prix augmentent en parallèle, relève Hotelplan.

De manière générale, Kuoni et Hotelplan observent que les consommateurs sont plus enclins à voyager cette année. Mais la tendance s'oriente de plus en plus vers des séjours plus courts et plus nombreux durant l'année au lieu d'une unique et longue période de vacances. (ats/nxp)