Ligne ferroviaire inondée aux Grisons

La ligne ferroviaire en Coire et Disentis est interrompue à cause du mauvais temps. Des bus prendront en charge les voyageurs au moins jusqu'à la fin du service mardi. On ignore si et quand la voie sera libérée mercredi.

Le tronçon inondé est une étroite vallée très escarpée où coule le Rhin entre Versam et Valendas (GR), a dit un porte-parole des RhB à l'ats. Des bus relaient le train entre les gares de ces deux communes. Les nombreux touristes qui empruntent le Glacier-Express reliant Zermatt (VS) à St-Moritz (GR) n'ont pas été touchés. Leur train a passé peu avant par là, a précisé le porte-parole. (ats/nxp)