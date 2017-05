Malgré le sauvetage des bilatérales, l'initiative RASA reste en jeu

Le Conseil fédéral et le Parlement devront continuer d’avancer sur le dossier européen avec un caillou dans la chaussure. Le comité RASA a décidé de maintenir son initiative, un texte qui veut biffer l’article constitutionnel issu du vote sur l’immigration. La décision formelle a été prise jeudi dernier, a indiqué ce lundi Sean Serafin, membre du comité RASA. Son interview.

- L’objectif de RASA était d’éviter la dénonciation des bilatérales. Ce but a été atteint par le Parlement. Pourquoi cet acharnement?

- RASA salue la mise en œuvre de l’initiative du 9 février décidée par le Parlement ainsi que les mesures qui y sont liées. Avec celles-ci, les bilatérales et la libre circulation continuent sur une base plus solide. Mais il reste deux questions. Une clarification constitutionnelle est-elle requise et utile? Et si oui, quelle forme peut-elle avoir? Nous allons suivre ces discussions attentivement.

- Est-ce que vous n’êtes pas en train de «pinailler», d’en faire un combat de «puristes de la Constitution»?

- Nous comprenons que certains veuillent passer à autre chose car la question brûlante. Le maintien des bilatérales a été tranché par le Parlement. Nous pensons cependant que jusqu’à présent l’article 121a n’a été traité que dans l’urgence et que sous l’angle des bilatérales et nous craignons que certains points aient pu être sous-estimés ou oubliés. Nous souhaitons donc maintenir l’initiative pour permettre au Parlement de terminer ces discussions. RASA doit désormais être considérée sur une base juridique et plus forcément dans une optique «post-9 février». C’est la procédure normale pour une initiative.

- Il y aura des clarifications puisque l’UDC réfléchit à une initiative pour dénoncer la libre circulation…

- Si ces projets se concrétisent, nous les prendrons certainement en compte dans nos considérations, mais il n’y a encore aucune certitude, ni sur le fond, ni sur le calendrier.

- Pourriez-vous retirer votre texte dans l’intervalle?

- Ce dossier a beaucoup de pièces mouvantes et nous devons naturellement garder une certaine part de flexibilité. Mais a priori RASA reste en jeu.

- Le peuple se prononcera-t-il un jour sur votre initiative?

- A nouveau, il existe certains scénarios ou cela pourrait être le cas. Pour le moment, nous souhaitons cependant attendre la réponse du Parlement sur l’utilité et la forme que pourrait avoir une clarification constitutionnelle. Une votation sur un thème si central et stratégique serait difficile sans son soutien. (24 heures)