Manque de transparence autour de la détention des migrants mineurs

En Suisse comme dans le reste du monde, la détention de mineurs non accompagnés est une pratique de plus en plus répandue. Vendredi à Berne, spécialistes et orateurs se sont exprimés à l’occasion d’un colloque international consacré à la question. La Suisse, fière de sa tradition humanitaire, est loin d’être un modèle. «Je suis venue vous présenter la situation de la France, qui à mon sens est très mauvaise élève avec sa durée de détention maximale à 45 jours des mineurs migrants, souligne Sandie Batista, spécialiste de la situation des enfants migrants dans l’Hexagone. J’apprends ici que la loi suisse prévoit une détention maximale d’un an!» Selon un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la détention d’un mineur migrant dépassant les 10 jours est considérée comme inhumaine.

«Les études et les témoignages sont unanimes. La détention d’enfant aggrave le traumatisme déjà vécu par le parcours migratoire», souligne Benoît van Keirsbilck, président de l’organisation belge Défense des enfants International. Un jeune était d’ailleurs invité à témoigner, mais, encore fragilisé par son expérience, y a renoncé au dernier moment.

Terre des hommes, qui a mené l’an passé une vaste enquête sur ce sujet, rappelle les chiffres helvétiques: en 2015, au moins 142 enfants migrants dont 12 non accompagnés ont été privés de liberté sans avoir commis de délit. «Ces chiffres sont probablement à revoir à la hausse, précise Lorène Métral, l’une des auteurs du rapport et spécialiste du droit des enfants. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) s’est aperçu que certaines méthodes de calcul étaient à revoir. C’est également la raison pour laquelle les chiffres de 2016 tardent encore à être publiés.» Selon le SEM, ceux-ci sont attendus lundi.

«Certains se retrouvent dans des centres d’asile, d’autres dans des ailes spéciales de prisons»

Les données sont non seulement rares, mais difficiles à obtenir. Lors de l’enquête, cinq cantons n’ont jamais répondu au questionnaire de Terre des hommes et 12 (dont le Canton de Vaud) partiellement seulement. Au total, le rapport souligne qu’il est impossible de confirmer les pratiques de huit cantons en raison de leurs réponses lacunaires. Soleure, le Tessin et les Grisons admettent avoir recours intensivement à cette pratique. «Certains se retrouvent dans des centres d’asile, d’autres dans des ailes spéciales de prisons», déplore Lorène Métral. Pour la spécialiste, le fédéralisme n’excuse rien: «De ce manque de transparence découle un flou au niveau des données. Celles-ci sont pourtant essentielles à la vérification du respect des droits des enfants migrants.»

Egalement invité, l’ancien procureur bernois Pascal Flotron avoue avoir eu de la peine à préparer le colloque. «En deux mois et demi, je n’ai pas réussi à obtenir des informations sur la situation de mon canton, admet-il. Non seulement parce que ces cas sont minoritaires parmi la centaine de dossiers en cours, mais aussi par manque d’intérêt: le lobby des animaux arrive très bien à faire entendre sa voix, mais je n’ai jamais entendu parler d’un lobby des enfants, encore moins des enfants migrants.»

A Berne, l’absence de vision claire sur la situation n’empêche visiblement pas une certaine conscience du problème. Le 21 mai, les Bernois voteront sur un crédit de 105 millions de francs destiné à l’asile, dont le plus gros concerne (24 heures)