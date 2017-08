Marie Garnier pourrait perdre son immunité

Suite aux fuites dans les médias concernant les relations entre la Préfecture de la Sarine et le Conseil d'Etat fribourgeois, le procureur général a requis la levée de l'immunité de Marie Garnier. La conseillère d'Etat avait été dessaisie du dossier en mai dernier.

Dès le 30 mars, différents articles et reportages parus dans la presse écrite et radiophonique ont révélé la transmission aux médias d'informations internes, voire confidentielles, concernant notamment des échanges de courriers entre le Préfet de la Sarine et le Conseil d'Etat, a indiqué le Ministère public vendredi dans un communiqué.

Le 19 mai, un article des Freiburger Nachrichten (FN) indiquait que Marie Garnier (Verts) avait transmis à plusieurs médias certains documents confidentiels, dont un rapport d'audit. Le même jour, le Ministère public a sollicité des prises de position écrites du Préfet de la Sarine et du Conseil d'Etat.

Pour une audition

Après examen des documents produits, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction, dans le but d'investiguer l'ensemble des fuites. Ces mesures n'ont pour l'heure pas permis d'identifier le ou les auteurs de la remise des échanges de courriers entre le Préfet et le Conseil d'Etat à la RTS.

En revanche, sur la base des éléments qu'il a récoltés, le Ministère public est d'avis que les conditions objectives d'une violation du secret de fonction sont réalisées par Mme Garnier consécutivement aux révélations parues dans les FN en mai. Vu l'impossibilité d'auditionner la conseillère d'Etat sans levée d'immunité, le Ministère public a adressé jeudi au Grand Conseil une demande de levée de l'immunité la concernant. (ats/nxp)