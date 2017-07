Migros rappelle des dés de jambon de devant

Migros rappelle à titre préventif deux produits à base de dés de jambon.

Le rappel concerne les dés de jambon de devant M-Budget, 2 x 90 g (180 g), No Art. 2315.001.896.02 et les dés de jambon de devant TerraSuisse, No Art. 2315.001.896.10 qui ont une date limite de consommation jusqu'au 7 août compris.

Migros invite ses clients à ne plus consommer ces produits. Les listérias peuvent, dans certains cas isolés, provoquer des symptômes semblables à la grippe. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'une déficience immunitaire qui présenteraient de tels symptômes après avoir consommé ces produits sont priées de consulter un médecin.

Les clients peuvent rapporter ces deux produits aux magasins Migros où le prix de vente leur sera remboursé. (ats/nxp)