Naissance d'une tortue étoilée au zoo de Bâle

Une petite tortue étoilée a vu le jour au zoo de Bâle. Une première en 41 ans d'élevage de cette espèce fortement menacée à Bâle. Le parc animalier a beaucoup amélioré ses conditions de vie en vivarium.

La petite tortue a éclos le 4 décembre, indique le zoo de Bâle mercredi. Pas plus grande qu'une balle de golf, elle est désormais assez âgée pour être montrée au public dans son propre petit terrarium.

Depuis 2013, les tortues ont à leur disposition un espace extérieur mieux adapté à la chaleur de l'été et un meilleur éclairage intérieur. De plus, leur alimentation a été revue avec davantage de fibres et moins de calorie. Pour le zoo, la naissance est la preuve de la réussite de ces mesures. (ats/nxp)