Nez Rouge a pris en charge 31'759 personnes

Pour sa 27e édition, Nez Rouge a été plus que jamais plébiscité. Pas moins de 31'759 personnes ont été ramenées à bon port, soit 1,6% de plus qu'un an auparavant. L'opération a également vu le nombre de bénévoles s'accroître pour atteindre 9318 chauffeurs ( 6%).

L'opération de prévention routière qui consiste à ramener à la maison des personnes dans leur propre véhicule est bien établie. Malgré des conditions peu hivernales, le nombre de transport, 15'355, est de 4% supérieur à celui de l'an dernier, pour 654'440 kilomètres parcourus ( 7,2%), ont indiqué dimanche les responsables de l'organisation à l'heure du bilan.

L'antenne argovienne détient la palme du nombre de transports effectués avec 2521 courses ( 11%). Mais certaines régions ont connu des progressions plus notables par rapport à 2015, comme Lausanne avec 21%, Berne ville et environs avec 20%, Genève avec 19% ou l'Oberland bernois avec 15%.

Seuls les deux demi-cantons de Bâle, Schaffhouse, le Haut-Valais et une partie de l'Engadine ne sont pas couverts par Nez Rouge. Mais pour la fédération à but non lucratif, Nez Rouge a une portée symbolique qui vise à habituer les citoyens à trouver le moyen de rentrer chez soi en toute sécurité tout au long de l'année après une soirée bien arrosée.

Différents moyens

Cela peut consister à choisir un chauffeur désigné, soit une personne qui reste sobre pour ramener les autres, appeler un taxi, prendre les transports publics, dormir sur place ou appeler un proche pour venir nous chercher.

Initiée au Québec, l'Opération Nez rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Depuis la première édition, 138'946 bénévoles ont été engagés et 388'177 personnes ont été raccompagnées chez elles. Ce service compte 23 sections régionales chapeautées par une Fédération suisse. (ats/nxp)