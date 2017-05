Le nouveau président de la SSR Jean-Michel Cina s'est exprimé de manière critique ce week-end sur l'initiative «No Billag». «No Billag» signifie «No SSR» et c'est pourquoi elle n'est pas envisageable, a-t-il dit vendredi à Berne lors de l'assemblée générale de la SSR Berne Fribourg Valais.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), avec ses prestations, n'est pas exploitable sur une base commerciale, a déclaré Jean-Michel Cina, selon un communiqué diffusé dimanche. L'initiative «No Billag» exige la suppression de la redevance radio-télévision. Elle est notamment soutenue par des représentants des Jeunes UDC et des Jeunes PLR.

Cette initiative doit être appréhendée en lien avec l'évolution générale et le bouleversement du paysage médiatique, a poursuivi Jean-Michel Cina, qui préside la SSR depuis le 1er mai. La SSR n'est pas la seule à être sous pression, tous les médias le sont. Les structures, le marché de la publicité mais aussi l'utilisation des médias se modifient. De nouveaux concurrents comme YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, Amazon et d'autres encore bousculent les conditions du marché et contrôlent l'accès à des millions ou même des milliards d'utilisateurs des médias, a relevé Jean-Michel Cina.

Continuer à croître

Léander Jaggi, président de la SSR Berne Fribourg Valais, a aussi évoqué dans son discours le débat politique en cours sur le service public dans les médias. Le but, après la hausse l'année passée du nombre de membres de la SSR Berne Fribourg Valais, est de continuer à croître et de renforcer ainsi la position et l'engagement en faveur de l'entreprise médiatique SSR. C'est urgemment nécessaire, car des nuages d'orage se préparent sur la SSR. (ats/nxp)