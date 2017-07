Nos sept sages sillonnent la Suisse pour le 1er Août

Qu'ils ne donnent qu'un seul discours ou s'apprêtent à courir un marathon, les conseillers fédéraux seront tous sur la brèche pour les festivités nationales. Si les itinéraires sont connus, les thèmes des interventions ne sont pour la plupart pas encore dévoilés.

Avec six déplacements prévus outre-Sarine, Ueli Maurer sera le plus actif. Le ministre des finances débutera les festivités le 31 juillet à Goms (VS), selon le programme de la Chancellerie. Le lendemain, il se lancera dans un véritable marathon qui le mènera de Moosedorf (BE) à Regensdorf (ZH) en passant par Seegräben (ZH), Weinigen (TG) et Elgg (ZH).

A Moosedorf, les autorités communales ont prévu un «petit-déjeuner paysan» à la ferme. Plus de 350 familles paysannes et leurs assistants viendront de toute la Suisse pour participer à l'événement, selon les organisateurs.

Autres déplacements unilingues: ceux du ministre des affaires étrangères et de la ministre de la justice. Pour son dernier discours du 1er août en tant que conseiller fédéral, Didier Burkhalter se rendra aux Diablerets (VD) à l'occasion de la fête nationale «Aigle - Les Diablerets».

Simonetta Sommaruga s'exprimera, elle, à Môtiers (NE) le 31 juillet. Elle entend y saluer l'engagement des jeunes de la région.

Itinéraires symboliques

A l'inverse, l'itinéraire de Johann Schneider-Ammann sera le plus transversal. Le conseiller fédéral commencera le 31 juillet à Eschenz (TG), avant de mettre les voiles sur la localité francophone de Riddes en Valais. Le ministre de l'économie se rendra le 1er août à Breggia au Tessin et à Pizol (SG).

Collègue de parti d'Ueli Maurer, le ministre de la défense Guy Parmelin se partagera, de son côté, entre Wimmis (BE) et Yvorne (VD) dans son canton natal.

Les deux derniers conseillers fédéraux semblent emprunter des itinéraires emblématiques. Avec une étape à Lugano (TI) et une autre à Lucerne, la présidente de la Confédération Doris Leuthard entend une nouvelle fois traverser le Gothard.

Quant à Alain Berset, il entamera sa tournée le 31 juillet au Col du Julier (GR), où le Rhin et le Danube, deux des principaux fleuves européens, prennent leur source. Il y inaugurera le nouveau lieu du festival culturel d'Origen, à savoir une tour de 30 mètres de hauteur érigée en deux mois et demi. Il se rendra ensuite à Rorschach (SG) et fêtera le 1er août proprement dit à Lausanne.

Une fois n'est pas coutume, le chancelier de la Confédération se joindra aux sept sages. Walter Thurnherr tiendra un discours au Grütli (UR), lieu également emblématique. (ats/nxp)