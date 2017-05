Nouvelle initiative pour sortir du nucléaire lancée

Une nouvelle initiative populaire veut tirer la prise aux centrales nucléaires d'ici 2029 au plus tard, malgré l'échec du dernier texte en ce sens. La population a rejeté en novembre dernier l'initiative des Verts pour sortir du nucléaire par 54,2%.

Le comité d'initiative a jusqu'au 16 novembre 2018 pour récolter les 100'000 paraphes nécessaires, a annoncé mardi la Chancellerie fédérale. L'initiative populaire «Fermer les centrales atomiques - assumer nos responsabilités envers l'environnement» reprend les mêmes exigences que l'initiative des Verts «Sortir du nucléaire».

La production d'électricité atomique serait interdite en Suisse. L'atome serait remplacé par du courant vert et une consommation plus économe et efficace de l'énergie.

Fermeture annoncée

Les centrales de Gösgen et de Leibstadt devraient fermer respectivement en 2024 et 2029. Beznau I, mise en service en 1969, Beznau II et Mühleberg, construites en 1972, devraient tirer la prise un an après l'adoption de l'initiative.

Le texte veut également interdire à des entreprises suisses de construire des centrales nucléaires à l'étranger qui approvisionneront la Suisse ou de participer à leur financement. (ats/nxp)