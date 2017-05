Nouvelle mosquée pour les musulmans albanophones

Les musulmans albanophones de Genève ouvrent une nouvelle mosquée à Plan-les-Ouates. Appartenant à l'association Dituria, ce nouveau lieu de culte et centre culturel offrira davantage de place aux 15'000 membres de cette communauté établis dans le canton.

L'association culturelle Dituria a acheté le bâtiment en juin 2014, a indiqué mercredi devant les médias son trésorier Abdyl Bekteshi. Coût de l'opération: 3 millions de francs. La moitié a été financée par des dons de la communauté, l'autre moitié provient d'une hypothèque contractée auprès d'une banque à Genève. La majorité des travaux a été réalisée bénévolement par les membres de la communauté.

D'apparence extérieure anodine, la bâtisse abrite deux salles de prière, l'une d'une centaine de places au rez-de-chaussée pour les femmes et l'autre au premier étage, sous les combles, pouvant accueillir 300 à 350 hommes. A l'entrée, un restaurant ouvert au public proposera des spécialités albanaises. Des salles de réunion et de classe, une bibliothèque et le bureau de l'imam doivent encore être aménagés.

Dituria a été fondée en 2005, afin d'offrir un espace pour des activités socio-culturelles et un lieu de culte aux musulmans albanophones. L'association a emménagé dans un local de la zone industrielle à Vernier en 2006. A l'étroit, elle a en recherché un autre dès 2010. «Nous sommes désormais la quatrième génération à vivre à Genève dont la majorité est naturalisée», a souligné M. Bekteshi.

«Voyants au vert»

Plan-les-Ouates accueille Dituria «avec chaleur», a déclaré le conseiller administratif Xavier Magnin. Les renseignements obtenus du canton, de la commune de Vernier, du Bureau de l'intégration et de la Plateforme interreligieuse sont positifs. «Tous les voyants sont au vert: ce sont des musulmans modérés, parfaitement intégrés et respectueux de l'Etat de droit», a-t-il précisé.

Dans un climat mondial difficile pour les musulmans, la commune a décidé d'informer sur la venue de l'association. Contrairement à ce qui s'est produit à Wil (SG), où une nouvelle mosquée albanaise sera inaugurée samedi, aucune opposition n'a été formulée lors de la mise à l'enquête. Les habitants craignent surtout de rencontrer des problèmes de stationnement le vendredi, jour d'affluence des fidèles.

Laïcité reconnue

Le nouveau centre sera officiellement inauguré le 20 mai et ouvrira ses portes à la population. Dituria remettra alors aux autorités communales la charte de l'Union des imams albanais de Suisse et de la Communauté islamique des Albanais de Suisse qui reconnaît notamment la laïcité, la liberté de conscience, l'Etat de droit et les valeurs du pays d'accueil.

Mandatée par Plan-les-Ouates, la Plateforme interreligieuse de Genève organisera à cette occasion deux jours de rassemblement. Les locaux de l'association se trouvent à proximité de l'Eglise catholique et de la paroisse protestante, qui ouvriront aussi leurs portes.

280 mosquées en Suisse

La Suisse compte quelque 280 mosquées pour une communauté musulmane de 450'000 personnes, dont 10 à 15% sont pratiquants, rappelle Pascal Gemperli, porte-parole de la Fédération d'organisations islamiques de Suisse (FOIS). Quelque 220 d'entre elles sont affiliées à la fédération.

La religion musulmane est aussi diversifiée que celle des chrétiens. Une majorité des mosquées sont fréquentées par des Turcs, des Albanais et des Bosniaques. Une proportion moindre par des Maghrébins et une infime minorité par des musulmans d'Asie. «La tendance va vers un accueil des pratiquants d'origine mélangée», précise le porte-parole. (ats/nxp)