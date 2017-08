Nouvelle nuit tropicale en Suisse

Il a fait très chaud cette nuit en Suisse, où le thermomètre affichait encore 20 degrés et plus.

Ce sont les habitants de Mühleberg-Stockeren (BE) qui ont eu le plus chaud, où 26 degrés ont été enregistrés.

Contrairement au début de la semaine, quand seules les régions à foehn ont connu des nuits tropicales records, «une mer de nuage a empêché la chaleur de quitter le territoire», explique jeudi à l'aube MeteoNews dans un communiqué. Les localités légèrement surélevées et celles bordant les grands lacs ont particulièrement senti cette nuit tropicale.

Sur les rives du Léman, Le Bouveret (VS) a enregistré 24,2 degrés, et Lausanne-Pully (VD), de l'autre côté du lac, 23,7. Il a fait aussi 23,6 à Oron-la-Ville (VD), 22,8 à Bâle et 22,5 à Lugano. (ats/nxp)