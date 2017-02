OGM et crèches au menu des députés

Les députés ouvriront la session avec un nouveau soutien à la création de structures pour l'accueil extrafamilial. Le Conseil fédéral aimerait mettre 100 millions de francs sur huit ans pour aider les parents qui travaillent.

La Confédération veut soutenir à hauteur de 14-15 millions les projets visant à mieux adapter les horaires d'accueil aux besoins des parents, comme des projets parascolaires dont les horaires seraient adaptés à la journée de travail des parents.

L'autre mesure doit permettre aux parents de débourser moins pour la garde de leur progéniture. La Confédération assumerait de manière proportionnelle une partie des dépenses supplémentaires que les cantons et communes consentent, avec la participation éventuelle des employeurs.

Le Conseil des Etats doit évaluer ce sujet dans le détail en mars. Le PLR et l'UDC se sont opposés à son examen, estimant que suffisamment des mesures sont déjà prises.

Questions végétales

Le National poursuivra ensuite les débats sur le moratoire sur les OGM. La réforme veut prolonger le moratoire sur la culture d'organismes génétiquement modifiés. Le projet du Conseil fédéral veut aussi créer des «zones avec OGM». Les députés s'y sont déjà opposés lors de la session d'hiver.

Finalement, le National débattra de l'initiative populaire des Verts pour des aliments équitables, qui veut renforcer l'offre de denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci devraient être produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables.

Le texte souhaite aussi privilégier les produits importés issus du commerce équitable et d'exploitations paysannes cultivant le sol ainsi que réduire les incidences négatives du transport et de l'entreposage des denrées alimentaires. Le Conseil fédéral estime les buts louables mais trop onéreux, et recommande le rejet de l'initiative. (ats/nxp)