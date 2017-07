Olivier Français prêt à se lancer dans la course au Conseil fédéral

«Je serais très honoré si l'on me sollicitait pour être candidat au Conseil fédéral», a déclaré l'ancien municipal lausannois lors du «19h30». Olivier Français reste toutefois prudent et veut prendre le temps de la décision, savoir dans quel type de dicastère il peut travailler. «Je ne suis pas un tout-terrain, même si certains pensent qu'on doit l'être quand on fait de la politique. A partir de là on verra comment l'histoire se construit»

Interrogé sur le fait que les Romands devraient laisser au Tessin le siège de Didier Burkhalter au Conseil fédéral, le PLR réplique que «chacun est légitime de revendiquer. Selon les statistiques, au niveau des quotas, le canton de Vaud est déficitaire par rapport au Tessin, au canton de Berne et de Zurich». Quant à savoir si une femme ne serait pas plus légitime qu'un homme, le politicien estime que ce qui compte, «c'est la qualité de la personne».

La liste s'allonge

Olivier Français s'ajoute à la liste des papables déclarés ou supposés: les Vaudoises Isabelle Moret et Jacqueline de Quattro, qui a annoncé samedi être candidate à la candidature, les Genevois Pierre Maudet et Christian Lüscher, les Tessinois Ignazio Cassis, Laura Sadis et Christian Vitta, ainsi que le Fribourgeois Jacques Bourgeois.