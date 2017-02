«On mise sur la négociation avec les propriétaires»

Comment donner un nouveau souffle aux régions de montagne, économiquement sous pression? C'est la question à laquelle Avenir Suisse tente de répondre dans une étude publiée ce mardi. Parmi les pistes envisagées figure une meilleure valorisation des résidences secondaires. La numérisation est aussi mise en avant. Elle offrirait de nouvelles perspectives de développement. Pour le reste, le think tank ne déroge pas à sa nature en misant sur des solutions très libérales. Pas de quoi enthousiasmer Thomas Egger, directeur du Groupement pour les régions de montagne. Interview.

Comment réagissez-vous aux solutions proposées par Avenir Suisse? Il n’y a rien de vraiment nouveau. Cette étude est intéressante, car elle représente un bon état des lieux. C’est un bon résumé des différentes pistes qui sont actuellement discutées. Ce qui me gêne par contre, c’est l’approche. Certes, l’économie joue un rôle important, mais on ne peut pas se contenter d’une politique libérale. Les régions de montagne ont aussi besoin d’investissements publics pour les infrastructures, qu’elles soient routières, ferroviaires ou digitales. D’ailleurs, sur ce dernier point, Avenir Suisse se contredit. On ne peut pas à la fois affirmer qu’il faut miser sur la numérisation et critiquer les montants investis pour les infrastructures. La fibre optique, c’est aussi une infrastructure.

Il n’y a donc aucune piste intéressante dans cette étude? Ce qui ressort, selon moi, c’est l’idée de faire davantage participer les propriétaires de résidences secondaires. Cette étude montre qu’on doit les voir comme un potentiel pour dynamiser la région.

Les populations locales sont-elles prêtes à entendre les propriétaires de résidence secondaire? C’est un processus qui a déjà commencé déjà dans quelques communes. Là où ce dialogue a débuté, c’est surtout dans les communes qui ont voulu introduire des taxes sur les résidences secondaires. L’erreur a été d’intervenir sans instaurer de dialogue avec les propriétaires. Désormais, ce processus a changé, et on mise sur la négociation. Des associations ou des communautés d’intérêt des propriétaires de résidence secondaire se sont créées. Cette approche doit être poursuivie ailleurs.

La numérisation est mise en avant pour valoriser les résidences secondaires. Airbnb, c’est la meilleure solution pour transformer les lits froids? Là aussi, il n’y a rien de nouveau. Ça fait une trentaine d’années qu’on essaie de transformer les lits froids en lits chauds. Il y a différentes pistes pour y arriver. Pour dynamiser ce secteur, certaines communes ont créé leur propre site Internet, ou leur propre association immobilière. Des approches ont fonctionné, d’autres pas. Nous, on propose à nos partenaires d’utiliser le potentiel offert par la digitalisation. Il y a Airbnb, mais aussi d’autres plates-formes comme booking.com.

L’étude voit les résidences secondaires comme une chance, aussi pour la construction avec les possibilités de rénover. Franz Weber avait-il donc raison? On ne peut pas dire ça. On a perdu la votation du 11 mars 2012 et on essaie maintenant de tirer le meilleur d’une situation qui reste grave. Parmi les opportunités, figure la revitalisation des centres. Il y a là un potentiel pour des transformations et des rénovations, avec à la clef la possibilité de redynamiser le cœur des villages de montagne. Nous sommes soulagés que ce point ait été intégré dans la législation sur les résidences secondaires. (24 heures)