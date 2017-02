«Oui » à 59% à la naturalisation facilitée de la 3e génération

Les Suisses se prononçaient ce dimanche sur la naturalisation facilitée. Un projet qui vise à conférer à la Confédération la compétence de faciliter l'obtention du passeport suisse à des étrangers de la 3e génération.

Selon les résultats définitifs tombés, le «non» s'impose à Obwald (53,6%), Uri (53,5%) et Glaris, mais là seulement à 50,4% alors que le canton avait été le champion des opposants aux facilités pour les étrangers de la troisième génération en 2004 (70,5%). Même si le nombre de cantons opposés pourrait s'allonger, un refus n'est plus possible, a commenté le patron de gfs.bern Claude Longchamp sur la srf.

Succès massif à Genève

Le «oui» l'emporte à Nidwald de justesse (50,4%) et plus nettement à Schaffhouse (53,3%), Soleure (54,5%), Lucerne (56,5%) et dans les Grisons (57,3%).

Le succès s'annonce massif à Genève avec 73,9% d'acceptation selon des résultats quasi-définitifs. Les résultats partiels outre-Sarine vont dans le même sens: 62,4% pour Zurich et 66,4% pour Bâle-Ville.

C'est la première fois qu'une révision constitutionnelle visant à faciliter l'octroi du passeport suisse à des descendants d'immigrés obtient la double majorité du peuple et des cantons. Les Suisses ne devaient trancher que sur le principe, mais la loi d'application déjà prête est très restrictive.

Pour les 9-25 ans

Chaque candidat devra être né sur territoire helvétique. Il devra détenir un permis C et avoir suivi au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse. Son père ou sa mère devra avoir rempli ces deux derniers critères et avoir séjourné pendant au moins 10 ans en Suisse. Un grand-parent devra être né en Suisse ou y avoir eu un droit de séjour établi de manière crédible.

Afin d'éviter un contournement des obligations militaires, aucune demande ne pourra être déposée après l'âge de 25 ans. A titre transitoire, les petits-enfants d'immigrés ayant entre 26 et 35 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi auront cinq ans pour déposer une requête, vraisemblablement jusqu'en 2023.

Dans ces conditions, un peu moins de 25'000 jeunes pourraient désormais demander une naturalisation facilitée et 2'300 devraient s'y ajouter chaque année. Cela n'a pas empêché l'UDC de faire une campagne axée sur la peur des naturalisations de masse ou incontrôlées avec une affiche montrant une femme en niqab.

Exagérations contreproductives

Les opposants ont argué qu'il était dangereux de confier la procédure à la Confédération au lieu des communes et même brandi la menace d'infiltrations terroristes. Ces exagérations semblent avoir été contreproductives.

Seule la procédure sera facilitée, les candidats devront toujours respecter les critères d'intégration et ne pas avoir d'antécédents criminels, a rappelé le camp du «oui». Ces jeunes ne se distinguent de leurs camarades de classe que par leur passeport, la Suisse doit reconnaître ses enfants, a plaidé avec succès la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD), à l'origine du projet.

Sauf référendum, la loi d'application devrait entrer en vigueur en 2018 en même temps qu'une révision plus large de la loi sur la nationalité. Les petits-enfants d'immigrés pourront alors se faire naturaliser plus vite et souvent moins cher. Le Secrétariat d'Etat aux migrations leur facturera au maximum 900 francs s'ils sont majeurs, et 650 francs s'ils sont mineurs. (ats/nxp)