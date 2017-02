Parlementaires en quête de dialogue avec les USA

Si Donald Trump met en oeuvre ses annonces en matière de commerce et de politique étrangère, Berne peut légitimement se faire du mouron. Les conseillers aux Etats Christian Levrat (PS/FR) et Andrea Caroni (PLR/AR) sont actuellement aux Etats-Unis pour prendre le pouls de la nouvelle administration.

La Suisse est préoccupée par les options que pourrait prendre la Maison Blanche. D'abord parce que Washington accuse un déficit commercial qui pourrait atteindre jusqu'à 17 milliards de dollars vis-à-vis de la Confédération et que celui-ci pourrait encore se creuser, a confié Christian Levrat à l'ats mardi (heure de New York). La nouvelle administration américaine a déjà brandi la menace d'augmenter les taxes sur les importations de marchandises, notamment du Mexique, pour rétablir sa balance commerciale.

«Bien que nous n'en soyons pas encore là, l'augmentation des droits de douane sur les importations vers les Etats-Unis serait un coup dur à encaisser pour la Suisse», note M. Levrat. Les produits suisses pourraient ainsi augmenter pour les citoyens américains.

Si la Maison Blanche applique son programme, les possibilités pour la Suisse de faire valoir son droit sont moindres. «Nous pourrions nous plaindre auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), mais le traitement des dossiers prendrait des années puisque la procédure d'élimination des divergences à l'OMC est lente. Celle-ci pourrait aller au-delà de la législature en cours aux Etats-Unis».

L'ambassade suisse aux Etats-Unis va à ce propos organiser ce jeudi une rencontre au Congrès à l'attention des parlementaires américains.

Dialogue «sans tabou»

Christian Levrat a pu rencontrer en début de semaine lors de son périple des sénateurs et des représentants du ministère américain du commerce. «Nous n'en sommes qu'au début avec Trump, le Brexit ou le retour des populismes», a insisté le président de la commission de politique extérieure du Conseil des Etats. «Mais, à coup sûr, nous sommes déjà bien éloignés de l'âge d'or du multilatéralisme».

Le socialiste souhaitait engager un «dialogue sans tabou» avec des représentants des nouvelles autorités américaines. «Je voulais essayer de comprendre ce qui se trame sans me faire trop d'illusions sur les réponses qu'on allait me donner, quand bien même ces réponses sont encore peu nombreuses».

Outre le volet économique, Christian Levrat désirait également prendre la température à propos de la future politique sécuritaire de l'administration Trump et ses conséquences pour l'Europe et l'OTAN, ainsi que sonder ses interlocuteurs sur les relations entre Moscou et Washington. «Il y a encore beaucoup d'adeptes de la guerre froide dans le camp républicain», a pu observer le Fribourgeois sur place.

Outre ces différentes rencontres, MM. Levrat et Caroni ont participé mardi aux Nations Unies à New York à une réunion sur la protection des mers sous l'égide de l'Union interparlementaire (UIP). (ats/nxp)