Peine alourdie pour un père infanticide brutal

La justice zurichoise a alourdi mardi en appel la peine d'un père de famille âgé de 40 ans pour avoir châtié systématiquement ses filles. En février 2013, l'une d'entre elles, un bébé âgé d'à peine 10 semaines, n'y avait pas survécu.

Professeur de plongée sans emploi, le père de famille avait recouvert sa fillette d'une pile de coussins et de couvertures en février 2013. Son but était de la calmer.

Comme les cris ne cessaient pas, il l'avait passée sous une douche froide et replacée sous les coussins. La fillette est morte d'un arrêt cardio-vasculaire en raison du manque d'oxygène et de l'excès de chaleur.

Reconnu coupable de meurtre par dol éventuel et de mauvais traitements, l'homme écope de 10 ans de prison au lieu de la peine de 9 ans qui lui avait été infligée lors du jugement de première instance, en septembre 2015. Son épouse avait quant à elle été condamnée à une peine de 14 mois avec sursis.

Le couple avait fait appel.

Expertise psychiatrique pour la mère

Agée de 42 ans, la mère de famille ne connaît pas encore son sort en deuxième instance. La Cour suprême zurichoise ne se prononcera à son sujet qu'ultérieurement.

Les juges cantonaux ont commandé une expertise psychiatrique pour établir si la quadragénaire est responsable de ses actes ou non. Il y a un an, le Tribunal de district de Zurich l'avait reconnue coupable de violation du devoir d'assistance par dol éventuel, voies de fait, ainsi que de lésions corporelles par dol éventuel et par omission.

La mère n'a pas été impliquée directement dans l'homicide. Mais elle a aussi utilisé des méthodes d'éducation brutales et a frappé ses enfants. La soeur de la petite victime, qui n'avait qu'une année de plus, avait également été rouée de coups au moyen de spatules de cuisine et de tapettes à tapis. Les châtiments ne s'étaient pas arrêtés là: ses parents l'avaient douchée à l'eau glacée et giflée.

Très croyant mais sans compassion

Le couple, qui a eu un troisième enfant alors que le père était déjà en détention, est très croyant. Leurs enfants portent des prénoms tirés de l'Ancien Testament. Le père se serait même qualifié de «prophète». Les psychologues lui ont attesté un trouble narcissique qui l'empêche d'éprouver de la compassion pour les autres.

La grande soeur, aujourd'hui âgée de 4 ans, a été placée dans une famille d'accueil. Elle souffre de crises de panique à la vue de l'eau et a peur d'être recouverte. Le petit frère vit également en foyer. (ats/nxp)