Plus d'une arme à feu disparait chaque jour

En Suisse, 921 armes à feu ont été volées ou ont «disparu» entre 2015 et 2016, soit plus d'une par jour. D'après le fichier RIPOL de la Police fédérale, les cantons de Schwyz (127), Berne (104), Genève (94), Zurich (92) et Vaud (91) ont été les plus touchés.

Aux 562 pistolets volés ces deux dernières années, il faut ajouter 154 fusils, 101 revolvers, 33 pistolets de sport, 29 répliques ou armes à billes, 16 carabines militaires, 15 pistolets-mitrailleurs et 11 pistolets d'alarme. Ces armes restent introuvables.

Au niveau national, les chiffres annuels demeurent cependant stables, souligne jeudi le site de la RTS, qui a demandé à Fedpol de lui fournir ces données en se référant à la loi sur la transparence dans l'administration. Plus de 80% des armes à feu (766) ont été dérobées lors de cambriolages. (ats/nxp)