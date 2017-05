Près de 10'000 mineurs appréhendés à la frontière

En 2016, 9416 migrants mineurs de plus de 12 ans ont été appréhendés à la frontière suisse. Près de la moitié affirmaient avoir de 17 à 18 ans. Les informations se basaient à 95% sur les dires de ces personnes et non pas sur des documents.

L'immense majorité de ces mineurs sont arrivés au Tessin. Il s'agissait essentiellement de jeunes hommes. La part des filles mineures appréhendées s'élevait à 15,3%, précise le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi à une interpellation de Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH).

Les chiffres du Corps des gardes-frontière ne font pas la distinction entre personnes accompagnées ou non. Plus de la moitié des mineurs appréhendés ont déposé une demande d'asile à la frontière.

Les autres ont été remis aux autorités étrangères. Il s'agissait de personnes qui voulaient traverser la Suisse sans déposer de demande d'asile ou s'y établir pour exercer une activité lucrative sans autorisation de séjour. (ats/nxp)