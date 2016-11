Procès de l’informaticien voleur et peu malin du Service de renseignements

Cette affaire avait fait l’effet d’un séisme au sein du Service de renseignement de la Confédération (SRC). En mai 2012, Carlo B., alors informaticien spécialisé dans les banques de données au sein du SRC, est arrêté pour avoir dérobé 507.1 GByte de données dans le but de les revendre. L’équivalent, environ, d’un document de deux millions de pages. Son procès s’ouvre ce matin au Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Accusé de service de renseignements politiques aggravé et tentative de violation du secret de fonction, il risque 3 ans de prison maximum.

Affaire est hors norme

L’affaire est hors norme, et les faits relatés dans l’acte d’accusation sont à la limite du rocambolesque. En mai 2012, Carlo B., alors en congé maladie, se rend plusieurs fois dans les bureaux du SRC à Berne. Il y télécharge et copie illégalement 159 fichiers du système de sécurité du SRC contenants des données sensibles, «non seulement confidentielles mais également classifiées». Dans les fichiers, on trouve des informations détaillées sur des coopérations effectuées avec des services étrangers, des opérations de renseignement, des données sur les marchés ou encore la totalité des échanges de mails du personnel du SRC, membres de la direction compris.

Carlo B. est peut-être fourbe, mais il ne fait pas partie des plus malins. Quelques jours après le vol, il se rend dans une filiale bernoise d’UBS pour se renseigner sur les modalités d’ouverture d’un compte à numéros. Il confie même à l’employé de banque qu’il attend le versement d’une somme variant entre 100'000 et 1 million de francs, fruits d’une vente de données. L’employé de banque a la puce à l’oreille. Il sent que son client, en tant qu’informaticien du SRC, a accès à des données mais qu’il ne marchande pas celles-ci à la demande de ses employeurs. Il le signale à la police, qui perquisitionne le domicile de Carlo B. Les policiers y trouvent, entre autres, une lettre d’offre en anglais proposant son magot pour un montant de 100'000 francs, «probablement à des partis ou des organisations étrangères», présume le Ministère public. Carlo B. est arrêté avant d’avoir pu transmettre quoi que ce soit.

Facilité choquante

Bien que la catastrophe ait pu être évitée, la facilité avec laquelle cet employé a pu agir choque la Suisse entière. Quelques mois plus tard, un rapport de la Délégation des commissions de gestion du parlement émet de sévères critiques envers le directeur du SRC, Markus Seiler, et le ministre de la Défense d’alors, Ueli Maurer. Ni l’un ni l’autre n’auraient rempli leur devoir de surveillance. Depuis, 40 mesures ont été prises.

D’origine italienne, Carlo B., 48 ans aujourd’hui, vit désormais à Salerne (I). Reste à savoir s’il se présentera à son procès. Il bénéficie toutefois d’un sauf-conduit, ce qui signifie qu’il ne peut être arrêté pendant so n séjour. (24 heures)