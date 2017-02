Projet d'Expo 2027 en vue dans le Nord-Ouest

Des Argoviens veulent organiser l'Exposition nationale 2027 dans le Nord-Ouest de la Suisse. Ils ont créé l'association Svizra27 pour définir un processus de candidature.

Après l'échec d'un projet en Suisse orientale, un groupe de politiciens et de représentants de l'économie du canton d'Argovie est convaincu qu'organiser une exposition nationale constituerait «une grande opportunité pour le canton d'Argovie et la Suisse du Nord-Ouest», a indiqué l'association Svizra27 vendredi à Brugg (AG).

Parmi les politiciens soutenant ce projet figurent la conseillère aux Etats Pascale Bruderer (PS), les conseillers nationaux Thierry Burkart (PRD) et Sylvia Flückiger (UDC), ainsi que la députée au parlement cantonal et ancienne responsable de la communication du PDC suisse Marianne Binder.

Confrontation identitaire

Le principal objectif de Svizra27 est «la confrontation identitaire avec le monde professionnel». Le terme rhéto-roman «Svizra» a été choisi afin de «prôner la mise en place d'unités sociales et économiques à une échelle plus humaine dans la formation nationale suisse».

Avec le slogan «Humain - travail - cohésion», Svizra27 souhaite inviter les visiteurs «à se confronter au quotidien dans le monde du travail et des affaires». Le nombre 27 représente la Confédération et les 26 cantons. Ces derniers doivent être impliqués dans l'organisation et la réalisation de l'événement et en faire partie intégrante, a expliqué Svizra27.

L'association va maintenant élaborer un concept. Dans une deuxième phase, les cantons et la Confédération seront impliqués dans le projet.

Refus en Suisse orientale

En juin 2016, les citoyens des cantons de St-Gall et de Thurgovie ont mis fin à un projet d'Exposition nationale 2027 en Suisse orientale. Ils ont refusé en votation un crédit de planification.

En novembre, les maires des dix plus grandes villes de Suisse (Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Winterthour et Zurich) ont évoqué l'idée d'organiser conjointement la prochaine Exposition nationale. La manifestation couvrirait ainsi pour la première fois l'ensemble du territoire.

La dernière Exposition nationale, Expo.02, s'est déroulée il y a 15 ans sur les Arteplages de Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Morat. La première s'est déroulée en 1833 à Zurich.

(ats/nxp)