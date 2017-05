Quadruple assassinat: un rapport psy est disponible

Un an après l'arrestation de l'auteur présumé du quadruple assassinat de Rupperswil (AG), un rapport psychiatrique est disponible. La procédure progresse, mais le procureur n'a pas encore inculpé l'assassin présumé.

Des compléments au rapport psychiatrique ont été demandés. Toutes les parties doivent encore se prononcer sur ces adjonctions, a indiqué jeudi à l'ats Fiona Strebel, porte-parole du Ministère public argovien.

Pour l'heure, il n'est pas possible de dire quand le Ministère public aura terminé son enquête et quand il procédera à une inculpation, a ajouté la porte-parole. Elle n'a pas voulu dire si deux rapports psychiatriques sont déjà disponibles.

Perpétuité et internement à vie

Deux rapports indépendants sont nécessaires pour qu'un tribunal puisse prononcer un internement à vie. Compte tenu de la brutalité et de la froideur avec lesquelles l'assassin présumé a tué quatre personnes, il peut s'attendre à la peine la plus lourde prévue par le Code pénal: la prison à perpétuité et l'internement à vie.

Le quadruple assassinat de Rupperswil, le 21 décembre 2015, a profondément choqué. Ce qui semblait être l'incendie d'une maison familiale était en fait l'un des crimes les plus atroces commis en Suisse ces dernières années.

L'assassin présumé, alors âgé de 33 ans, qui habitait à proximité, est entré dans la maison d'une famille et a maîtrisé les quatre personnes présentes. Il a menacé le fils de 13 ans et forcé sa mère âgée de 48 ans à ligoter son autre fils de 19 ans et la petite amie de celui-ci, âgée de 21 ans. L'adolescent a ensuite été lui aussi ligoté.

Quatre personnes égorgées

L'homme a exigé que la mère lui procure de l'argent. Elle a retiré 1000 euros, puis 10'000 francs à deux bancomats de la région. A son retour, elle a aussi été ligotée. L'homme a alors abusé du plus jeune fils. Il a ensuite égorgé les quatre personnes, mis le feu aux corps et pris la fuite.

Le suspect a été arrêté le 12 mai 2016 dans un café de la vieille ville d'Aarau. Son ADN et ses empreintes digitales ont permis de faire le lien avec le crime. Une perquisition à son domicile a montré qu'il préparait des actes similaires.

L'assassin présumé est un étudiant. Il était aussi actif en tant qu'entraîneur de footballeurs juniors. (ats/nxp)