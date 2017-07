Quand Doris Leuthard fait ses emplettes en Italie

On le sait, les conseillers fédéraux restent en grande partie en Suisse pour leurs vacances estivales. Ainsi Johann Schneider-Ammann passe une partie de l'été dans le canton de Neuchâtel, Guy Parmelin a mis le cap vers la Toscane, avant de poursuivre ses vacances en terres helvétiques. Alain Berset passait quelques jours en famille à l'étranger et en Suisse. Simonetta Sommaruga goûtait aux charmes de l'été en Suisse et ailleurs. Quant à la présidente de la Confédération Doris Leuthard, elle se reposait quelques jours au Tessin.

Jusqu'ici, rien que de très normal. Sauf que le séjour de la présidente de la Confédération au bord du lac Majeur a un petit parfum de scandale, relate lundi l'Aargauer Zeitung qui se fait le relais d'une information du Giornale del Ticino. En effet, alors que le Conseil fédéral est en guerre contre le tourisme d'achat, la ministre a été vue en Italie en train de faire ses courses.

Et, souligne le journal, la cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ne s'est pas contentée de se faire plaisir avec des spécialités italiennes que l'on ne trouve que de l'autre côté de la frontière. Elle aurait fait de «vraies courses», avec un caddie bien rempli, dans un supermarché de la petite ville de Maccagno, en face de Locarno, comme le souligne le journal tessinois, photo à l'appui.

Voilà qui ne fera pas plaisir au canton du Tessin, en particulier aux commerçants du village de Gambarogno où Doris Leuthard possède une maison de vacances.

(nxp)