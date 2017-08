Quand les vaches font meugler

La vache a bonne presse. «Sinon elle ne serait pas sur toutes les pubs des géants de l’alimentaire», glisse Didier Roch, producteur de lait de Gruyère à Ballens (VD). Les bovidés n’ont pas de secret pour lui. Leur bruit et leur odeur ne l’agacent pas. Même allaitantes, elles ne l’attaquent pas. De son côté, il n’a pas la sensation de maltraiter les veaux en les écornant.

Certaines personnes, qui ne vivent pas d’idylle au quotidien avec les vaches, voient les choses très différemment. Veaux, génisses et taureaux ne sont rien d’autre que des bêtes qui les embêtent.

Le bruit

De leur tintamarre, certains en ont plus que marre. Ils sont même prêts à en appeler à la justice pour faire cesser le vacarme des cloches. C’est arrivé à Zurich, où le Tribunal administratif cantonal a, en 2016, tranché en faveur du sommeil des voisins. Les juges ont ordonné un retrait des sonnettes entre 22 h et 7 h. Ne sont concernés que les animaux situés à 200 mètres des habitations. Le propriétaire agricole envisageait de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Il ne l’a finalement pas fait.

A Vufflens-la-Ville (VD), la même année, un cas similaire n’a pas été porté en justice, mais la Municipalité a, là aussi, donné raison aux riverains. En rappelant à l’agriculteur incriminé qu’il était interdit de faire porter des clochettes au bétail entre 22 h et 6 h du matin. Cette restriction pourrait toutefois disparaître. L’exécutif communal a proposé de supprimer cette disposition du règlement de police de 1949. «Les citadins d’aujourd’hui s’apprêtent à renoncer à une mesure mise en place par des paysans», se plaît à souligner la syndique Ingrid Rossel.

Pour éviter aux agriculteurs valaisans de se retrouver dans la situation de leurs collègues vaudois et zurichois, des députés UDC ont déposé une motion visant à ancrer dans la loi l’autorisation des sonnettes la nuit. Leurs collègues du Grand Conseil n’ont pas jugé bon de légiférer en la matière. «C’est regrettable car les sonnettes empêchent les vaches de la race d’Hérens de se battre. La nuit, une reine perdante reconnaît la gagnante au son de sa cloche et ne va pas s’y frotter. On évite de nouveaux combats», argumente François Pellouchoud, l’un des motionnaires.

Vice-président de la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens, Benoît Berguerand a sa solution pour calmer les tensions. «En plaine, où il n’y a pas de risque de fuite, une méthode qui a fait ses preuves consiste à insérer pour la nuit une balle de tennis à l’intérieur de la cloche.» L’éleveur Didier Roch conseille, pour sa part, de remplacer les gros carillons par de petits grelots lorsque les voisins se plaignent. «Et si cela ne suffit pas, il faut songer à renoncer aux cloches. Nous n’avons rien à gagner à nous battre avec le voisinage.»

Les odeurs

Après le bruit, l’odeur. La bouse de vache ne sent pas la rose, mais elle n’empeste pas des kilomètres à la ronde. Le purin est plus problématique. «C’est naturel, mais il est vrai que c’est particulièrement odorant!» admet Benoît Berguerand. Les paysans en ont conscience et assurent faire tout leur possible pour l’éviter. «On ne purine pas le soir, ni le samedi, quand les voisins sont sur leur terrasse, affirme Romane Botteron, propriétaire agricole à La Sagne (NE). Je ne vais pas sur mon terrain proche d’une église lors de mariages. Et si c’est possible, on purine juste avant qu’il pleuve. De cette manière, les effluves disparaissent après vingt-quatre heures. C’est lorsqu’il fait beau et chaud que le fumier sent mauvais, en s’évaporant et en séchant.» Une technique de purinage, qui se généralise depuis cinq ans, contribue aussi à atténuer le problème.

La cohabitation

«La Confédération nous verse des paiements directs si l’on purine à même le sol avec un système de tuyaux plutôt que par pulvérisation aérienne. L’idée est d’empêcher la propagation d’ammoniac dans l’air. Mais la méthode limite aussi drastiquement les mauvaises odeurs.»

Entre les promeneurs et les génisses, ce n’est pas le grand amour. Avec des bovidés qui poursuivent parfois les randonneurs. «Les vaches mères protègent en fait leurs veaux, explique Nicolas Savary, producteur laitier à Sâles (FR). Ce ne sont pas des animaux féroces, mais il est vrai qu’on entend des témoignages de citadins surpris par l’ampleur de troupeaux relativement imposants.»

D’autant que la vache d’aujourd’hui ne se comporte pas comme celle d’hier. «Avant, lorsqu’elles vivaient attachées, elles côtoyaient peu de leurs congénères et beaucoup d’humains. Elles étaient calmes. Aujourd’hui, la rentabilité nous conduit à prendre en charge plus de bêtes avec moins de personnel et la politique agricole nous encourage à opter pour la stabulation libre. Les vaches redeviennent donc un peu sauvages et sont moins prévisibles au contact de l’homme», détaille Romane Botteron.

Pour prévenir des problèmes de cohabitation, les paysans rappellent que les chiens doivent être tenus en laisse et à l’écart des bovidés, pour ne pas exciter ces derniers. «Il ne faudrait pas entrer dans un pâturage si un taureau est présent», ajoute le Fribourgeois Nicolas Savary. Les professionnels sont aussi favorables aux panneaux de mise en garde. Certains appellent d’ailleurs à la multiplication de ces appels à la prudence. Pour que la vache conserve sa bonne image. (24 heures)