Quel département pour gérer le service civil?

Le service civil doit rester de la compétence du Département fédéral de l'économie (DEFR) et ne pas être transféré au Département de la défense (DDPS). Le Conseil fédéral s'oppose à une motion adoptée par la commission de la politique de sécurité du National.

La majorité de la commission estime qu'avec un transfert au DDPS, il serait possible d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des effectifs de l'armée et des transferts vers d'autres régimes. Lors de sa création, le service civil a été placé sous une autorité civile indépendante de l'armée.

Même si le DDPS n'est plus un département exclusivement militaire, cette séparation claire se justifie toujours, affirme le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi. Les questions concernant l'articulation entre l'armée et le service civil ont très souvent une profonde dimension politique. Il est donc essentiel que deux départements soient à pied d'oeuvre pour que les questions puissent être discutées et tranchées par le Conseil fédéral au complet. Le gouvernement note en outre que les engagements du service civil s'inscrivent à 90% dans le domaine du social et de la santé ou dans celui de la protection de la nature et de l'environnement.

Les synergies existent au sein du DEFR vu qu'il doit aussi surveiller le marché du travail. De plus, deux des domaines d'activité du service civil (l'agriculture et l'instruction publique) relèvent de ce dicastère.

Départs

Le nombre de départs enregistrés par les formations de l'armée après la fin de l'école de recrue a de nouveau augmenté en 2014 (environ 5900) et 2015 (6000), alors qu'il était en baisse depuis 2010 (6800). Le nombre d'admissions au service civil est passé de 2200 en 2011 à 2600 en 2015. La perte de l'aptitude au service concernait 2486 personnes en 2010 et 1572 en 2015. L'exclusion de l'armée suite à un jugement pénal a frappé 85 personnes en 2010 et 160 en 2015, précise le gouvernement dans sa réponse à une interpellation du conseiller national Erich von Siebenthal (UDC/BE).

Les civilistes ne disposent d'aucun privilège financier accordé par l'Etat par rapport aux militaires. Tout au plus peuvent-ils planifier de manière plus flexible leur service. Ils ne peuvent toutefois pas effectuer un service qui viserait avant tout une formation ou un perfectionnement, bien qu'on ne puisse exclure le cas d'un virage professionnel ultérieur vers le secteur en question.

D'une manière générale, le Conseil fédéral affirme que l'armée s'emploie à rendre intéressants ses services d'instruction et poursuit ses efforts d'amélioration des cours de répétition, pour aller vers plus d'efficacité et moins de temps morts.