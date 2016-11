Règlements de comptes pour la mairie de Berne

Le plus grave problème de la ville de Berne? La pénurie de logements, si l’on en croit la presse locale. Pourtant, pour un Genevois ou un Vaudois, la situation bernoise fait figure de rêve. Des appartements, on en trouve. Et c’est encore plus facile si on cherche en périphérie. A Berne, ce qui est en revanche très disputé, c’est le fauteuil de président de la Ville après le retrait du populaire et un peu beauf Alexander Tschäppät (PS). Il a intronisé sa dauphine, Ursula Wyss, qui siège déjà à l’Exécutif. Pour devenir shérif de la Ville, elle doit dézinguer 9 candidats, dont le plus dangereux se trouve être l’écolo Alec von Graffenried. Premier round dimanche.

Alec von Graffenried, le rond

Agé de 54 ans, bourgeois portant un nom à particule et membre d’une fraction écologiste à droite des Verts traditionnels, Alec von Graffenried est la rondeur incarnée. Ce qu’il aime avant tout: l’harmonie. Mais il n’a pas supporté que l’élection à la présidence soit cousue de fil… rouge. Voilà pourquoi il affronte sa colistière Ursula Wyss, proclamée future présidente urbi et orbi. Son objectif secret: faire un score honorable dans sa famille à gauche mais glaner un maximum de voix à droite au 2e tour. Et réussir l’exploit. Un pari qui n’est pas impossible. Un sondage récent du Bund le plaçait en pole position. Il ratisse large car ses positions sont toujours nuancées, à la recherche de l’équilibre. La gauche s’émeut d’ailleurs qu’il ne condamne pas clairement la 3e réforme fiscale des entreprises. Ancien conseiller national, il travaille comme directeur au sein de l’entreprise de construction Losinger. Et il préside le tourisme bernois. Une fonction très utile pour agrandir son réseau.

Erich Hess, la brute

Mettons tout de suite les choses au point. Contrairement à Alec von Graffenried ou Ursula Wyss, Erich Hess n’a aucune chance de devenir le prochain président de la Ville. Agé de 35 ans, membre de l’UDC et le discours musclé, il fait figure d’éléphant dans un magasin de porcelaine, surtout dans une ville dont le cœur penche à gauche. Le jeune conseiller national, chauffeur poids lourd de formation, tire tous azimuts sur la Reitschule, le centre alternatif qui a connu pas mal de problèmes de violence ces derniers temps. Lui voudrait carrément faire le ménage dans ce «nid de gauchistes», voire le fermer complètement. Mais Eric Hess n’est pas qu’un trouble-fête amusant. Il a réussi le tour de force de faire accepter par la population bernoise une initiative cantonale sur les naturalisations. Les criminels et ceux qui n’ont pas remboursé l’aide sociale reçue ne peuvent plus prétendre au passeport rouge à croix blanche. Dur en politique, Hess est un doux dans les contacts humains. Il est apprécié pour son naturel sur tous les bancs politiques.

Ursula Wyss, la régente

(24 heures)

Elle pourrait devenir la première femme à présider la Ville. En tout cas, Ursula Wyss a tout fait pour se placer dans les conditions idéales. Conseillère nationale, puis cheffe de groupe parlementaire PS aux Chambres fédérales, elle a quitté le parlement pour conquérir sa ville. A l’Exécutif de Berne depuis 2012, elle a montré qu’elle avait l’étoffe pour diriger la mairie: intelligente, déterminée et faisant avancer ses dossiers. Le président de la Ville actuel, Alexander Tschäppät, lui a chauffé la place. Rien, si ce n’est Alec von Graffenried, ne devrait empêcher cette femme de 43 ans d’accéder au trône promis. Seul handicap de la future régente? Celui de passer pour une intrigante. Elle tirait une partie des ficelles dans l’ombre lors de l’éviction de Blocher du Conseil fédéral. Et lors de l’élection de Berset contre Maillard, son compagnon a comme par hasard été nommé conseiller personnel du Fribourgeois après la défaite du Vaudois. Dernière rumeur: les consignes de traçage au PS de l’allié menaçant von Graffenried.