René Longet face à Philippe Roch sur la stratégie énergétique 2050

Le 21 mai, on vote sur la stratégie énergétique 2050 Le renoncement à l’énergie nucléaire implique son remplacement progressif par d’autres énergies si possible renouvelables. A tout prix? La question divise les milieux écologistes. René Longet, Expert en développement durable, et Philippe Roch croisent leur avis.

Bonne pour l’emploi, bonne pour la nature

René Longet, Expert en développement durable

Nous dépendons à 80% d’énergies polluantes, non disponibles localement et non renouvelables à échelle humaine. Le fossile pollue les mers et l’atmosphère, et est la cause principale de dérives climatiques aux effets incalculables. Le fissile nous expose aux risques majeurs de la dissémination des matières radioactives. Il nous faut sortir de là au plus vite. La société à 2000 watts montre la voie: diviser d’ici à 2050 la consommation par trois et l’assurer aux trois quarts par les énergies renouvelables.

Nous savons le faire: par des appareils, des moteurs, des installations bien plus économes, en les rendant réparables et en les utilisant avec parcimonie, en organisant la mobilité autrement, en construisant des maisons positives… Tout cela apportant de nombreux emplois diversifiés et pérennes, et un soutien bienvenu à l’économie et aux savoir-faire locaux. Les efforts d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz carbonique déjà entrepris ont permis depuis une vingtaine d’années, malgré une progression sensible de la population et du PIB, de stabiliser la situation.

S’appuyant sur ce premier succès, la stratégie fédérale nous permet d’engager les étapes suivantes. Soit, en particulier, un triplement des nouvelles énergies renouvelables, la fermeture progressive des centrales nucléaires, un objectif minimum d’économies d’ici à 2035 de 43% et une réduction importante des émissions de CO2 des véhicules automobiles. A aucun moment, les opposants n’ont exposé d’alternative crédible à ce programme. Leur campagne mensongère, dans le sillage d’un Trump, consiste à nier la réalité et à infantiliser la population, comme l’illustre l’annonce de la douche froide à 3200 fr.

La querelle des éoliennes n’est qu’un prétexte pour saboter une stratégie qui va clairement dans la bonne direction et qui par ailleurs n’impose aucun objectif spécifique pour cette source d’énergie. Laquelle avance lentement, exige l’aval des populations concernées et une implantation adéquate; en matière de protection de la nature, la loi (art. 12) prévoit une pesée d’intérêts équitable. Et si une éolienne devait se trouver au mauvais endroit, l’enlever ne serait qu’une affaire de semaines. Alors que déconstruire un site nucléaire… Ainsi, le risque – limité et réversible – d’éoliennes potentiellement mal placées ne justifie aucunement de prêter main-forte aux adversaires résolus de l’écologie et de l’emploi.

La nature est malmenée dans cette stratégie

Philippe Roch

Je me lève pour défendre la nature, qui est malmenée dans cette stratégie et que presque plus personne ne défend dans le monde politique. La loi ouvre la porte à une atteinte majeure à la nature pour une production minime et aléatoire d’énergie par mille éoliennes géantes installées dans les plus beaux paysages. Pour forcer ce funeste projet, la loi prévoit un affaiblissement de la protection de la nature et du paysage en déclarant d’intérêt national toute installation de production d’énergie renouvelable; elle raccourcit dramatiquement les délais de traitement des dossiers par les instances qui ont la tâche difficile de procéder à la pesée des intérêts, comme la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. La Loi sur les forêts a déjà été affaiblie dans le même but. Nous vivons le dernier assaut contre la nature, et cette fois au nom de l’écologie.

La construction massive d’éoliennes en Suisse n’est pas une bonne solution pour la transition énergétique. L’éolien produit de manière intermittente de fortes puissances difficiles à gérer. L’argent investi dans les éoliennes ne reste pas en Suisse puisqu’elles sont construites, installées et gérées par des compagnies allemandes et danoises. Est-il judicieux de subventionner des compagnies étrangères à 20 ct./kWh au lieu d’acheter du courant éolien allemand au prix du marché, soit entre 0 et 4 ct./kWh? En effet, l’Allemagne exporte 40% de son électricité renouvelable, soit 50 TWh par an.

Une augmentation des autres énergies renouvelables prévues par le Conseil fédéral peut facilement couvrir la part prévue pour les éoliennes, en particulier le solaire photovoltaïque. Il y a suffisamment de toits, notamment industriels et agricoles, pour faire 50% de plus, moins cher et sans aucun dommage à la nature.

Il faut savoir en outre que nous sortirons du nucléaire au même rythme avec ou sans cette stratégie. Les centrales actuelles seront progressivement débranchées et personne ne veut construire une nouvelle centrale dans notre pays.

Les objectifs du Conseil fédéral sont peu réalistes. Il faudra mettre en place une gigantesque bureaucratie pour essayer de les atteindre. Prenez la peine de lire un ou deux articles de la loi pour vous en persuader.

Voici les raisons pour lesquelles il faut renvoyer cette loi à ses auteurs afin qu’ils en corrigent les défauts. On ne peut pas faire de la bonne écologie contre la nature.

Haut de la page (24 heures)