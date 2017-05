Réseau postal: le Parlement monte au front

La Poste doit tenir davantage compte des différentes catégories d'usagers dans la transformation de son réseau. A l'unanimité, la commission des télécommunications du Conseil des Etats a adopté une motion en ce sens, a-t-elle communiqué vendredi.

Fort sentiment de crainte

La réforme du réseau postal suscite un fort sentiment de crainte et un grand mécontentement dans l'ensemble du pays, note la commission. L'ex-régie fédérale est appelée à faire preuve de beaucoup de circonspection et à informer activement et ouvertement sur ses travaux.

La commission demande au Conseil fédéral de revoir les critères définissant l'évolution du réseau afin de tenir davantage compte des besoins des différentes catégories d'usagers.

Régions reculées

Dans la foulée, elle recommande au plénum, par 10 voix contre 1, d'adopter deux autres motions du National qui appellent à revoir les critères définissant la distribution du courrier dans les régions reculées.

Ces textes demandent que la tournée du facteur ne puisse plus être éliminée pour toute zone comptant moins de cinq maisons à l'hectare ou si le temps nécessaire pour desservir une maison habitée dépasse deux minutes. (ats/nxp)