Rixes en marge du festival: quinze interpellations

Les faits se sont déroulés en marge de de la dernière soirée du festival de jazz. Quinze jeunes ont été interpellés.

Vers 23h00, une bagarre impliquant une trentaine de personnes a éclaté sur le quai Vernex et au parc Jean Villard, a indiqué Christian Bourqenoud, porte-parole de la police cantonale dimanche à l'ats, confirmant une information de 20minutes.ch. La police est intervenue et a été prise à partie. Elle a utilisé les sprays de défense pour disperser les protagonistes.

La situation s'est calmée. Mais vers 01h00 du matin, au même endroit, une nouvelle rixe a éclaté. Cette fois-ci, une cinquantaine de personnes étaient impliquées. Elles ont jeté divers projectiles, dont des bouteilles en verre, sur la police.

Renforts demandés

La gendarmerie a à nouveau fait usage de spray de défense et a dû faire appel à des renforts qui sont venus de tout le canton. Cet effectif supplémentaire a permis non seulement de rétablir l'ordre public mais aussi d'interpeller quinze individus, dont onze majeurs et quatre mineurs. Il ne s'agissait pas de festivaliers, a précisé le porte-parole.

Ces jeunes sont tous impliqués à des degrés divers dans l'émeute et les divers dommages à la propriété. Ils ont été acheminés dans différents locaux de la police cantonale pour la suite des opérations.

Nombreux dégâts

Lors de la deuxième intervention, un gendarme et trois policiers communaux ont été blessés. Un véhicule de la police Riviera a été endommagé ainsi que de nombreux véhicules et motos stationnés au centre-ville. Du mobilier urbain a également subi des dégâts.

Le procureur de service et le président du Tribunal des mineurs ont été renseignés. Les deux magistrats ont ouvert une enquête pour rixes, émeutes, violences contre les fonctionnaires et dommages à la propriété.

Ces interventions ont nécessité l'engagement de 94 gendarmes, policiers et inspecteurs de la police de sûreté. Dans les prochaines nuits, la police renforcera sa présence afin d'éviter de nouveaux débordements. (ats/nxp)