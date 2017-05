Schneider-Ammann enthousiaste sur Macron

Du côté des journaux alémaniques, tous reviennent largement ce lundi sur l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence française. A l'image du Blick qui donne la parole à Johann Schneider-Ammann. Le conseiller fédéral a en effet rencontré le nouvel élu alors que celui-ci était ministre de l'Economie dans le gouvernement Hollande. Pour le Bernois, Macron s'est avéré «un partenaire ouvert et respectueux», raconte-t-il en précisant: «Il a écouté avec patience mon français fédéral».

Le ministre suisse de l'Economie explique que le thème de la discussion avec Macron était le marché du travail. «Il était sur le point de réformer le droit français du travail et était très intéressé par notre système libéral. »

Une véritable équipe

Et Johann Schneider-Ammann se confie encore: «ce qui m'a frappé, c'est que ses collaborateurs n'étaient pas assis à la table, soumis, comme c'est malheureusement souvent le cas dans ce genre de rencontres. Ils étaient ouverts. Ils formaient une véritable équipe, avec Macron comme chef. C'était des discussions très agréables et conviviales», se souvient-il. Avant de conclure, toujours dans le Blick: «Je suis convaincu que nos relations avec la France peuvent être encore améliorées sous la présidence de Macron.»

Le chef du Département des affaires étrangères, Didier Burkhalter, a également réagi ce lundi à la victoire du candidat de En Marche! Pour le Neuchâtelois, la France a un nouveau visage. «On a maintenant en France un jeune président qui a tenté avec toute son énergie de mettre les belles forces de la jeunesse dans un débat politique dans un pays qui a beaucoup de problèmes«», a-t-il expliqué sur les ondes de la RTS.

Un exploit politique pour Didier Burkhalter

«Il y a quelque chose de constructif et d'humaniste», estime-t-il en rappelant que Macron a pris des positions sur des thèmes compliqués «qui appellent au premier abord des positions simplistes mais qui ne résolvent pas les problèmes.» Et il y a aussi un aspect optimiste, «et c'est quelque chose qui ne va pas de soi dans la situation actuelle». Le Neuchâtelois le souligne: «cela va être dur ces prochains temps pour ce président qui a accompli un exploit politique, il faut le reconnaître».

Va-t-il réussir ses réformes? «Ce qui me frappe depuis quelques temps, c'est qu'à chaque fois qu'il passe des étapes, tout le monde doute et relève qu'il y a encore bien des étapes devant. En attendant, les étapes sont passées et le résultat est clair. Entre le premier et le deuxième tour, il a maintenu son discours, même dans les moments difficiles. Je crois qu'il y a maintenant un débat entre le doute et la confiance, et si un pays gagne en confiance, il peut alors commencer de s'attaquer aux problèmes et à les résoudre. »

Concernant le dossier européen et les relations bilatérales de la Suisse avec l'UE, Didier Burkhalter estime, tout comme Johann Schneider-Ammann que l'on pourra travailler avec le président Macron. «On verra aussi avec son futur gouvernement. Car on est engagé dans un tourbillon politique en France», explique-t-il en évoquant les futures élections législatives de juin. «On verra ce que cela rapportera à la Suisse. »

De son côté, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, s'est dit convaincue que les deux pays «continueront d'entretenir, de poursuivre et d'approfondir une coopération stable et positive». «La Suisse et la France sont liées par une langue commune et par des valeurs partagées de liberté et de démocratie», a-t-elle ajouté. (nxp)