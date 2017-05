Schneider-Ammann inaugure la 101e muba

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a inauguré vendredi la 101e muba à Bâle. Mobilité et énergie sont les deux thèmes principaux de la foire. Plus de 2 millions de briques de Lego sont aussi à disposition des visiteurs. La muba dure jusqu'au 21 mai.

Le conseiller fédéral a coupé le ruban à 11h00. La muba est une plateforme qui permet aux entreprises de se comparer et encourage ainsi la concurrence, a souligné le chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) lors de sa visite des stands.

Il n'y a pas eu de discours d'ouverture cette année, mais une discussion sur le thème «L'avenir de la Suisse». Y ont participé le chef du DEFR, la présidente du gouvernement de Bâle-Ville Elisabeth Ackermann, le recteur de l'Université de Bâle Andrea Schenker et le rappeur vaudois Stress.

Deux millions de briques Lego

Afin d'attirer des visiteurs à la muba, un grand show Lego est organisé parallèlement à la foire: plus de 2 millions de briques attendent petits et grands. Les amateurs sont notamment invités à construire leur propre maison et à la déposer sur une carte géante de la Suisse. Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a apporté sa contribution sous la forme d'un Palais fédéral en petites briques.

Dans le secteur «mobilité et énergie», les visiteurs peuvent grâce à un simulateur conduire un train dans le nouveau tunnel de base du Gothard. On peut aussi y voir les derniers modèles de voitures électriques ou encore produire soi-même l'énergie nécessaire pour se prendre en photo.

Plus de 70 jeunes entreprises suisses

Plus de 70 jeunes entreprises suisses sont aussi présentes à la muba pour y montrer leurs idées, comme des prises électriques intelligentes ou de nouveaux modèles de vélos électriques.

La 101e édition rassemble 632 exposants, soit 80 de plus qu'en 2016, sur une surface 50% plus grande. Ces chiffres ne doivent toutefois pas cacher que la foire évolue toujours dans un environnement économique difficile, a expliqué le directeur de la muba Daniel Nussbaumer.

En 2016, la muba avait attiré 132'000 visiteurs. Pour son 50e anniversaire, elle avait enregistré plus d'un million d'entrées. Le directeur espère cette année faire mieux qu'en 2016. (ats/nxp)