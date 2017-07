Schneider-Ammann rencontre Ivanka Trump

Johann Schneider-Ammann a achevé mardi sa visite aux Etats-Unis.

Le conseiller fédéral a pu s'entretenir avec le secrétaire au commerce Wilbur Ross, la secrétaire à l'éducation Betsy DeVos, le secrétaire du travail Alexander Acosta ainsi que la conseillère et fille du président Ivanka Trump, indique mardi soir le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Il a aussi rencontré des membres du Congrès et des représentants de firmes suisses.

Meeting with @IvankaTrump at White House: US committed to build up vocational education and training. Switzerland ready to support. JSA pic.twitter.com/dGeIvKhCxW