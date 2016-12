Sexe, yodel et voyance, la vie des stars alémaniques

Irina Beller adore le sexe et le shopping. Janosch est tombé sous le charme de Kristina. Vous ne le saviez pas? Normal. Si ces personnalités, leurs faits et gestes, font les choux gras des médias alémaniques, elles restent de parfaites inconnues de ce côté de la Sarine. On le sait, les Promis, comme on les appelle en allemand, s’exportent mal chez leurs voisins romands. Tout comme le nom de Darius Rochebin n’évoque pas grand-chose une fois passé le Röstigraben, barrière linguistique oblige.

La plupart des dix personnalités suisses les plus «googelisées» en 2016 ne vous diront donc sûrement rien. Comme Irina Beller ou Janosch, toutes sont Alémaniques. C’est la conséquence normale du fait que les Welches sont moins nombreux. Mais aussi d’un phénomène de «starification» plus marqué outre-Sarine.

«Les médias alémaniques s’intéressent plus à leurs stars. En Suisse alémanique, on aime s’autocélébrer, surtout à Zurich. Alors qu’en Suisse romande on est plus humble, plus Suisse dans un sens. Il n’y a pratiquement que Darius Rochebin dont les journaux parlent en permanence. Les autres sont négligés», commente Peter Rothenbühler, ancien rédacteur en chef de la Schweizer Illustrierte et du Matin.

Le service public alémanique participe de cette tendance avec l’émission de la SRF Glanz und Gloria, qui célèbre les people alémaniques. Tandis que des programmes de télé-réalité comme le Bachelor, sur la chaîne privée 3 +, permettent l’éclosion de nouvelles stars.

Reste que, s’il est plus humble, le Romand serait tout aussi intéressé par les frasques de ses vedettes, estime Peter Rothenbühler. «Et il y a ici des personnalités très excentriques comme Nadine de Rothschild ou Bernard Nicod.»

Le modèle en couple avec une ex-Miss

Son crâne rasé a suscité des réticences à ses débuts dans le métier. C’est pourtant grâce à son physique androgyne que Tamy Glauser s’est fait une place dans le milieu de la mode. Le mannequin bernois de 31 ans défile pour les plus grands, chez les hommes et chez les femmes. Mais c’est son idylle avec Miss Suisse 2013, Dominique Rinderknecht, qui l’a fait connaître du grand public. En 2016, la jeune femme a été la personnalité suisse la plus recherchée sur Google. Un intérêt qu’elle doit sûrement à Blick, qui a «outé» le couple en octobre. Les deux femmes affichent désormais leur bonheur au grand jour, notamment dans une interview accordée la semaine dernière à la Weltwoche. Tamara, de son vrai prénom, a grandi dans un petit village bernois. Enfant, son côté garçon manqué lui a valu les brimades de ses camarades. C’est à Berlin, où elle est partie étudier la sociologie, qu’elle a lancé sa carrière.

Le voyant star de télévision

Depuis peu, les Romands le croisent sans le reconnaître sur les affiches d’une publicité d’une entreprise de téléphonie mobile. Outre-Sarine, personne ne s’est posé la question: là-bas, un tour de zappette suffit pour voir apparaître un spectacle improbable à l’écran. Mike Shiva, bandana sur la tête, lunettes fumées et bagues dorées aux doigts, tire des heures durant des cartes du tarot, le tout dans un décor rose bonbon. Le voyant possède sa propre chaîne télévisée depuis douze ans, où il prédit en direct l’avenir aux téléspectateurs. Le Bâlois, de son vrai nom Michel Wehner, se présente comme un descendant de Gitans. Affirmations rayées par sa propre tante dans Blick. Mike Shiva a annoncé qu’il quittait Shiva TV, qu’il a vendue il y a deux ans. Ses nouveaux propriétaires «ne pensent qu’aux chiffres». Mike Shiva se trouverait cependant parfait pour la télévision alémanique SRF. «Je ferais un triomphe», estime-t-il.

La jet-setteuse sulfureuse

Parures de diamants, tenues affriolantes, coupes de champagne en toutes circonstances: Irina Beller soigne son image de jet-setteuse. Pour le plus grand plaisir des médias, l’excentrique quadragénaire d’origine ukrainienne aime exhiber son train de vie luxueux, sa nouvelle poitrine et faire des sorties telles que: «Les fourrures sont mieux loties dans mon armoire que dans la forêt.» «Les gens sont fous de moi», a-t-elle dit en commentant sa 2e place au classement des personnalités suisses les plus «googlisées». Irina Beller a acquis son statut de «Luxuslady» en épousant le promoteur immobilier Walter Beller, de vingt ans son aîné. Vous souhaitez vous aussi mettre le grappin sur un homme fortuné? Courez acheter son livre Hello Mr. Rich, comment j’ai épousé mon millionnaire. Irina Beller anime aussi une émission de conseils pour consommateurs. Le dernier épisode était consacré aux sex-toys.

Le kickboxeur très convoité

En Suisse alémanique comme ailleurs, le Bachelor, télé-réalité visant à caser un bellâtre avec l’une de ses multiples prétendantes, est l’émission que personne n’a vue mais que tout le monde commente. C’était particulièrement le cas avec la saison 2016 et son casting fracassant, entre le Zougois Janosch Nietli­spach, le gentleman kickboxeur (très) macho, et ses courtisanes, dont une actrice porno. Les sites Watson et Blick lançaient carrément des alertes mobiles lors des rebondissements de l’émission, le premier avec ironie, le second un peu moins. Janosch file aujourd’hui le parfait amour avec la gagnante de l’émission, la Zurichoise Kristina, 22 ans. Révélation fracassante du 15 décembre: le Bachelor a couché avec une fille pendant l’émission: la meilleure amie de Kristina. Celle-ci lui pardonne. De toute façon, dans le couple, c’est elle qui porte la culotte, assure Janosch. On n’est jamais déçu, avec Janosch.

Le rappeur qui aime la lutte fédérale

Il a vendu des centaines de milliers de disques. Pas mal pour un ancien monteur sanitaire. Ce qui a propulsé le rappeur zurichois Bligg aux sommets des charts? Des airs d’accordéon, de yodel et de cloches. Sorti en 2008, son album «0816» combine hip-hop et folklore des prairies helvétiques. Ses tubes tels que Rosalie sont déclamés en Züridütsch sur un arrière-fond de Volksmusik. En 2010, c’est lui qui a écrit l’hymne de la Fête fédérale de lutte de Frauenfeld. S’il continue de chanter en dialecte, l’artiste a délaissé la musique folklorique. Mais le succès est toujours au rendez-vous et le surnom de «Volksrapper» colle à la peau de ce petit-fils d’immigré italien, Marco Bliggensdorfer de son vrai nom. Son dernier album, Instinkt, sorti à la fin de 2015, s’est hissé à la 3e place des meilleures ventes suisses. Bligg a été en 2016 la quatrième célébrité suisse la plus scrutée sur Google.

Le duo de comiques à succès

Jonny Fischer et Manu Burkart forment avec le duo Divertimento la paire d’humoristes préférée des Alémaniques. Les places pour leurs spectacles s’arrachent en un rien de temps. Ils ont été les premiers comiques à faire salle comble au Hallen­stadion de Zurich. Après l’annonce de l’arrêt, pour la fin de l’année, de l’émission satirique Giacobbo/Müller, une institution outre-Sarine, les noms de Fischer et Burkart ont circulé un temps comme successeurs potentiels; les lecteurs de Blick avaient même plébiscité la paire comme la plus apte à reprendre le flambeau. Jonny Fischer a aussi beaucoup fait parler de lui en dehors de la scène: l’été dernier, il s’est uni avec son compagnon de longue date lors d’une cérémonie au Tessin. La chute est moins réjouissante: ses parents, qui n’acceptent pas son homosexualité, ne faisaient pas partie des invités.

(24 heures)