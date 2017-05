Suisse-Chine: une collaboration énergique

Au premier jour de sa visite officielle en Chine, Doris Leuthard a été reçue samedi à Pékin par le président chinois Xi Jinping. Outre la volonté de développer l'accord de libre-échange entre les deux pays, les deux dirigeants ont évoqué le dossier de l'énergie.

Les discussions ont aussi porté sur les questions financières et notamment l'ouverture des marchés, ainsi que sur le développement des infrastructures de transports et la digitalisation, a indiqué samedi matin à l'ats Dominique Bugnon, porte-parole de la présidente de la Confédération. Après le déjeuner offert à la délégation suisse par le président Xi dans l'un des palais de la présidence chinoise, Doris Leuthard s'est rendue sur la Grande Muraille en compagnie du ministre chinois du tourisme.

L'année 2017 a été proclamée «année du tourisme Suisse-Chine». Dans ce cadre, plusieurs accords ont été signés et notamment entre des institutions suisses et chinoises, a rapporté Dominique Bugnon, sans donner davantage de précisions. Une «feuille de route» (road map) a également été conclue pour des collaborations en matière énergétique, a-t-il ajouté. La cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) devait à ce propos s'entretenir dans la soirée avec le ministre chinois de l'énergie Nur Bekri.

Elle assistera par ailleurs à la remise des Sino-Swiss Business Awards, qui récompensent les meilleurs acteurs de la promotion économique entre les deux pays, alors que la Chine et la Suisse entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 65 ans.

«Route de la soie»

Dimanche et lundi, Doris Leuthard représentera la Suisse au sommet dit de la «Route de la soie». L'objectif de ce rendez-vous est de renforcer les liens commerciaux, notamment entre l'Asie et l'Europe, et de discuter de l'interconnexion des continents. Quelque 25 chefs d'Etat ou de gouvernement sont attendus à cette occasion. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, seront également présents à Pékin. L'initiative «Route de la soie» a été lancée par le président chinois en 2013. Elle concerne 50 pays, pour la plupart en développement, et dont les infrastructures nécessitent de gros investissements. Ils abritent 4,4 milliards d'habitants, soit 63% de la population mondiale.

Outre les Etats d'Asie centrale, le «tracé» de la route englobe l'Afrique de l'Est, le Proche-Orient et la péninsule arabique. La route se termine en Europe, où coexistent diverses voies d'accès et centres de distribution régionaux parallèles. (ats/nxp)