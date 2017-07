Trois cantons ont voté un salaire minimum, aucun ne l’a encore instauré

A Neuchâtel, tout travail à 100% mérite au moins 3640 fr. En 2011, le peuple a voté le principe du salaire minimum. En 2014, le parlement cantonal en a fixé le montant. A compter du 1er janvier 2015, finies les rémunérations inférieures à 20 francs l’heure. Voilà pour la théorie.

Dans les faits, les bas revenus neuchâtelois attendent encore leur SMIC à la sauce cantonale. Le Tribunal fédéral (TF) a accordé l’effet suspensif à quatre recours intentés contre la loi d’application du Grand Conseil. Les milieux de la restauration, du nettoyage et de l’alimentation dénient au Canton le droit de légiférer en la matière. Pour eux, la question est du ressort exclusif de la Confédération. Leurs requêtes ont été déposées devant le TF il y a bientôt trois ans, en septembre 2014.

«Je suis surpris que le Tribunal fédéral ne fasse pas preuve de davantage de célérité dans un dossier qui touche de nombreux travailleurs»

«On est en plein déni de justice et de démocratie, avec un tribunal qui refuse de statuer sur une décision populaire», tonne Romain Dubois. Le président des Jeunes socialistes neuchâtelois (JSN) est remonté contre les juges de Mon-Repos, qui tardent à trancher, alors qu’ils mettent en moyenne cent quarante jours pour se prononcer. «Je suis surpris que le Tribunal fédéral ne fasse pas preuve de davantage de célérité dans un dossier qui touche de nombreux travailleurs. Par cette attitude, le peuple et le pouvoir politique sont désavoués.»

La lenteur de la Haute Cour agace tout autant les opposants au salaire minimum. Quand bien même l’effet suspensif empêche provisoirement le déploiement d’une mesure qu’ils combattent. «Ce serait opportun qu’une décision que tout le monde attend tombe enfin», déclare Philippe Bauer.

Le conseiller national PLR et avocat des recourants ne s’explique pas ces délais. «En juin 2015, quand les derniers mémoires étaient échangés, je me disais que le TF attendrait au moins l’automne et le visage du nouveau parlement fédéral. Mais là, cela dure.»

Des raisons politiques ?

Le pouvoir judiciaire joue-t-il la montre pour des raisons politiques? Le Tribunal fédéral ne commente pas la durée des procédures.

«Il y a visiblement un pépin, car les affaires sont aujourd’hui traitées plus rapidement», observe Pascal Mahon, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Neuchâtel. «La question divise sans doute les juges. Le salaire minimum est-il une mesure économique ou sociale? Sachant que les cantons ne peuvent légiférer que dans le second cas. L’issue sera très intéressante et donnera sûrement lieu à un débat public au Tribunal fédéral.»

Le verdict sur ce cas neuchâtelois est aussi attendu au sud des Alpes. Car si le TF reconnaît à Neuchâtel la compétence d’édicter un salaire minimum, le Tessin pourra concrétiser un projet similaire accepté en 2015.

Le canton du Jura attend également une décision de Mon-Repos pour introduire le salaire minimum voté en 2013. Le parlement cantonal, qui refuse de se prononcer sur le projet de loi que lui a soumis le gouvernement, a lui aussi soumis la question aux juges fédéraux. (24 heures)