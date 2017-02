Trois hypothèses pour expliquer la panne suspecte

Un expert en aéronautique, souhaitant garder l’anonymat, livre son analyse sur l’avarie qui a cloué au sol un Airbus A 319, mardi à Cointrin. Les spécialistes en détection et neutralisation d’engins explosifs de la police genevoise étaient intervenus en raison de cette panne suspecte.

«Pour pouvoir dévisser ces deux tuyaux hydrauliques, il faut savoir comment ouvrir et fermer la porte du train d’atterrissage, particulière et lourde. Cette manœuvre ne peut être faite que par un mécanicien, aidé probablement par une seconde personne», indique notre interlocuteur. Toute la question est de savoir s’il s’agit d’un sabotage ou de négligence. «Si l’acte est volontaire, il est stupide car facilement repérable. Un professionnel sait que ces tuyaux dévissés laissent couler de l’huile qui va immédiatement se voir lors de la vérification de l’avion. Il sait aussi que des voyants et des alarmes alertent pilote et copilote avant même qu’ils allument le moteur. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit.» Quant aux pièces touchées, elles n’auraient pas empêché l’avion de décoller, de voler ou d’atterrir, en raison d’autres systèmes existants. Une quinzaine de mécaniciens travaillaient dans la nuit de lundi à mardi dans des hangars. Ils seront probablement entendus par les enquêteurs.

D’autre part, le risque d’intrusion sur le tarmac en passant à travers ou par-dessus la clôture de l’aéroport est-il réel? Rien n’est impossible, mais différentes patrouilles surveillent le tarmac jour et nuit pour l’éviter, selon nos sources.

S’il ne s’agit pas d’un acte malveillant, qu’a-t-il pu se produire? Un travail de maintenance ou une réparation auraient-ils pu être mal réalisés? «Tout est possible, relève l’expert. Il faut contrôler les travaux effectués sur cet avion les jours précédents et interroger tous les employés concernés.» Ce genre de problème semble en tout cas rarissime.

L’affaire est en main de la police judiciaire genevoise, de l’Office fédéral de l’aviation civile, ainsi que du Service suisse d’enquête de sécurité, notamment chargé d’identifier les causes profondes d’un événement survenu dans le domaine de l’aviation civile.

(24 heures)