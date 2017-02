Tronçon jusqu'à Constance rétabli jeudi

Le trafic ferroviaire reprend jeudi matin entre Weinfelden (TG) et Constance (D), plus d'une semaine après avoir été interrompu en raison d'un glissement de terrain à Kehlhof (TG). Les travaux de remise en état et de réaménagement sont terminés. Les derniers tests ont été menés mercredi.

Une caméra de surveillance a été installée sur les lieux ou était survenu le glissement de terrain, le 1er février dernier. Elle doit permettre de signaler des problèmes futurs à cet endroit, écrivent les CFF.

Un talus s'était affaissé sur quelques mètres en contrebas des voies. Durant huit jours, un service de bus a dû prendre le relais durant les travaux de remise en état. (ats/nxp)