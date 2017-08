Trop cher, le bois suisse ne trouve plus preneur

La Suisse, pays des forêts, a mal à son bois. Les forestiers peinent toujours plus à sortir la tête de l’eau. Selon les chiffres publiés le 20 juillet par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et le Réseau des exploitations forestières de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la récolte de bois suisse a atteint son niveau le plus bas de ces dix dernières années. Comme l’an passé, la majorité des exploitations forestières ont enregistré un déficit. A l’échelle nationale, le découvert s’élève à 35 millions de francs.

Devant l’exploitation de Daniel Ruch à Carrouge (VD), une immense machine entasse des troncs sous un ciel orageux. Ici, on effectue des petits travaux comme des grands, de l’élagage de jardins privés au déblayage des routes et des espaces frappés par les tempêtes et les glissements de terrain. Pour le propriétaire de la plus grande entreprise forestière de Suisse romande, les chiffres de l’OFS ne représentent que le pâle reflet d’une situation vécue depuis presque trente ans. «J’ai commencé en 1984, raconte ce solide Broyard à l’accent à couper à la hache. Depuis 1990, la situation s’est détériorée.»

«Dès les années 90, le marché a été ouvert à l’Europe. Nous avons dû affronter de gros groupes étrangers suréquipés»

Daniel Ruch est accompagné de Marc Rod, garde forestier du Groupement forestier Broye-Jorat, pour parler des difficultés de la branche. «Dès les années 90, le marché a été ouvert à l’Europe. Nous avons dû affronter de gros groupes étrangers suréquipés», commence le premier. «S’ajoute le fait que l’on n’a pas la possibilité, comme eux, de faire également de la transformation, renchérit le second. En Suisse, nous avons vraiment loupé le coche.» Transformer le bois requiert de la place, mais les prix des terrains sont trop élevés pour que l’opération devienne rentable. «Nous ne pouvons donc pas proposer un produit suivi du début à la fin de la chaîne, qui possède une vraie plus-value», conclut Marc Rod.

En 1999, la tempête Lothar porte un nouveau coup aux forestiers. Subitement, une énorme quantité de bois se retrouve sur le marché. Les prix chutent de 36% entre 1999 et 2000. Enfin, la crise économique de 2009, puis le franc fort, enfoncent le clou. «En 1986, le mètre cube se vendait 190 francs, contre 95 francs en 2017. On parle donc d’une diminution de moitié», souligne Marc Rod. Selon les statistiques forestières, la valeur totale du bois suisse atteignait près de 19 milliards de francs en 1990. En 2014, elle s’élevait à 8,8 milliards.

Exigences différentes

Les forestiers suisses font également face à de nombreuses contraintes qui alourdissent les coûts d’exploitation. Les normes de sécurité de notre pays sont très élevées pour ce métier considéré comme particulièrement dangereux. Les normes comme le matériel nécessaire à leur respect pèsent sur le budget d’exploitation.

A cela s’ajoute encore la multiplication des labels. Ceux-ci ne sont pas obligatoires, mais nécessaires pour rester dans la course. «Comme tout le monde les possède, c’est impossible de s’en passer, explique Daniel Ruch. Seulement, les critères pour les obtenir en Suisse ne sont pas placés sur la même échelle que les autres pays.»

La Suisse est l’un des rares pays qui protège ses forêts dans la lignée du Protocole de Kyoto. Pour l’obtention du FSC (Forest Stewardship Council) par exemple, un label de qualité et durabilité, un audit individuel est nécessaire. «En 2000, la Pologne a labellisé l’ensemble de ses forêts d’un seul coup, raconte Daniel Ruch. Forcément, on n’est pas au même niveau d’exigences.»

En Suisse, couper du bois devient donc très cher. Entre 2014 et 2015, la récolte de bois dans les forêts privées a baissé de 16%, et de 2,5% dans les forêts publiques. «Les propriétaires de forêts privées ne veulent plus les entretenir. Je les comprends, ça coûte trop cher, reconnaît Daniel Ruch. Pour les forêts publiques, les communes et les cantons suivent aussi la tendance.» Résultat, alors que la forêt couvre 1,31 million d’hectares, soit un tiers de la superficie de la Suisse, seul 5 millions de m3 sont récoltés par année. En 2016, cette proportion est même tombée à 4,46 millions de m3.

Solutions difficiles

Pour faire face, Daniel Ruch a baissé ses coûts de production au fil des années, notamment en remplaçant une partie de la main-d’œuvre par des machines. «Mais tant qu’il n’y aura pas de frein à l’importation, on peut difficilement lutter», souligne Marc Rod. Un petit espoir réside dans le bois énergie, dont la demande s’accroît depuis quelques années. Là encore, les forestiers voient des embûches sur leur chemin. «Les exigences sont très élevées. La Confédération a serré la vis depuis 2016 sur les cendres, poursuit le forestier. Pour pouvoir s’en débarrasser dans une décharge, il faut désormais les faire analyser. Mais il n’existe qu’une seule entreprise dans tout le pays qui puisse le faire!»

Les forestiers ne se sentent guère soutenus par la Confédération et les cantons. La loi considère la sylviculture à part de l’agriculture. Les subventions ne sont donc pas les mêmes. Daniel Ruch, lui-même élu au Grand Conseil vaudois, déplore un manque de volonté politique. «Nous sommes très peu entendus. Il faudrait en outre une vraie sensibilisation des gens à la nécessité de consommer du bois suisse, estime le député PLR. Il faudrait une loi assez sévère sur les marchés publics exigeant une priorité nationale.»

La Confédération, elle, mise sur la bonne volonté. L’économie forestière, l’industrie du bois et l’OFEV ont lancé début 2017 la campagne «Woodvetia», visant à «privilégier le bois suisse pour la construction et la transformation de bâtiments et lors de l’achat de meubles». La sensibilisation du public se fait via la création de statues de bois à l’effigie de célébrités suisses, à l’instar de celle du rappeur Stress, inaugurée début juillet au Zoo de Zurich.

«Je préfère que mes gars bossent pour moi plutôt qu’ils se retrouvent au crochet de l’Etat»

En attendant, les forestiers parlent de survie. «Je vais sûrement être contraint, à terme, de licencier du personnel», soupire Daniel Ruch. «Tu dis ça depuis dix ans», sourit Marc Rod. «Peut-être, mais c’est aussi un choix de société, rétorque le forestier en caressant son chien, un énorme bouvier bernois de plus de soixante kilos. Je préfère que mes gars bossent pour moi plutôt qu’ils se retrouvent au crochet de l’Etat. Mais j’aimerais bien que ça aille mieux. J’ai deux enfants dans l’exploitation.» (24 heures)