Un 1er août très chaud, grâce au foehn

Sous l'effet du foehn, dans les vallées où il souffle, les températures sont à peine redescendues sous les 30 degrés dans la nuit et ce mardi les 35 degrés seront atteints.

Selon les instituts de météorologie, des températures jusqu'à 27,5 degrés à Altdorf (SRF Meteo) ou même 29 degrés à Schattdorf (MeteoNews) ont été relevées dans la nuit de lundi à mardi dans le canton d'Uri. Dans les vallées à foehn de Suisse centrale et orientale ainsi que des cantons de Zurich, Tessin et du Valais, on peut parler d'une nuit tropicale.

Il faut remonter à 1983 pour retrouver des valeurs nocturnes aussi hautes, de 26,9° à Vaduz, selon SRF Meteo. Mardi au lever du jour dans la capitale de la principauté, il faisait déjà plus de 30°.

Rien de tout cela sur le Plateau où le mercure n'a pas dépassé les 15 à 18 degrés, des valeurs normales pour la saison. Mais en cette journée de fête nationale, les habitants de la plaine auront aussi droit à la chaleur, les 30 degrés devant être atteints. Dans les vallées à foehn, on attend même jusqu'à 35 degrés. Des températures annonciatrices d'orages qui pourraient être par endroits très violents en soirée. (ats/nxp)