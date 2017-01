Un Bâlois condamné pour propagande islamiste

Le Ministère public de la Confédération a condamné un Bâlois de 42 ans à une peine privative de liberté avec sursis pour propagande islamiste. L'homme promouvait sur Internet des prédicateurs islamistes et des organisations terroristes.

La NZZ am Sonntag a fait écho de ces informations. L'homme était originaire de Bosnie-Herzégovine, où il s'est retrouvé dans le contexte fumeux de l'extrémisme violent bosniaque-salafiste. Entre 2009 et 2014, le condamné a intensivement fait la promotion de prédicateurs radicaux de son pays ainsi que des organisations terroristes de l'Etat islamique et du front Al-Nosra.

Matériel pornographique

Il s'adonnait à cette activité via un site Internet, qu'il co-finançait, ainsi qu'au moyen de CD et de DVD. Lors d'une perquisition à son domicile, le Ministère public de la Confédération a trouvé 870 supports de données de ce type, peut-on lire dans l'ordonnance pénale que l'ats a pu se procurer. Par ailleurs, la police a découvert du matériel à caractère pornographique interdit.

L'ordonnance pénale comprend une peine privative de liberté de six mois avec sursis ainsi qu'une amende de 8000 francs. Le jugement est définitif. Le Suisse dit regretter les faits et avoir pris ses distances avec le courant islamiste, écrit la NZZ am Sonntag en se fondant sur les affirmations d'un proche. (ats/nxp)