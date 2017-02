Un Genevois radicalisé reste en prison trois mois de plus

Un Genevois arrêté en août, à son retour de Turquie, en raison de ses liens présumés avec une organisation terroriste reste en détention provisoire trois mois supplémentaires. La justice poursuit ses investigations. Et après? Comment réintégrer dans la société des personnes radicalisées? Un catalogue de mesures possibles se prépare à l’échelle nationale.

Repéré et mis en garde par la police à l’automne 2015, H. est malgré tout parti en Turquie, disparaissant plusieurs mois des écrans radars, avant de réapparaître en Suisse en août 2016. Arrêté à son arrivée à l’aéroport de Zurich, le trentenaire a déjà passé six mois en prison. «La détention provisoire du prévenu a été prolongée de trois mois par le Tribunal des mesures de contrainte, compétent sur demande du Ministère public de la Confédération (MPC)», communique Linda von Burg, chargée de communication du MPC. Le risque de collusion est trop grand, selon nos informations. Le prévenu est sous le coup d’une enquête pénale ouverte le 19 février 2016 par le MPC pour soutien à une organisation criminelle et violation de la loi fédérale interdisant Al-Qaida et l’Etat islamique. H. risque jusqu’à cinq ans de prison.

Son ami, un Genevois converti à l’islam, l’a suivi dans son périple. Arrêté quant à lui en juin 2016, il est resté six mois en détention provisoire avant une remise en liberté en décembre, assortie de mesures de substitution. Celles-ci peuvent perdurer jusqu’à la clôture de l’instruction. Privé de ses documents d’identité, le jeune homme a notamment l’obligation de se présenter deux fois par semaine à la police genevoise et de se soumettre à un programme de suivi social novateur dans le canton (notre édition du 6 décembre 2016).

Prévention et réinsertion

Ces deux cas parmi bien d’autres en Suisse interpellent les autorités fédérales, conscientes que la voie pénale n’est qu’un élément de réponse au problème. Comment agir en amont auprès des personnes manifestant des tendances extrémistes violentes, mais n’ayant encore commis aucune infraction? Et comment intervenir en aval après un passage par la case prison? Le délégué au Réseau national de sécurité, André Duvillard, a la lourde tâche d’établir un catalogue d’actions de prévention et de réinsertion, en s’inspirant des expériences menées dans les cantons et à l’étranger.

Depuis les Pays-Bas, où il participe à une conférence internationale consacrée à cette problématique, il évoque un programme de déradicalisation mené de longue date en Hollande. «La personne radicalisée peut intégrer un programme de manière volontaire et obtenir en contrepartie des facilitées dans l’exécution de sa peine.» Il ne faut pas s’attendre à des miracles. Le fait de s’engager ne garantit pas la sincérité. «Des spécialistes français mettent en garde contre ceux qui utiliseraient ces programmes pour mieux cacher leurs intentions.» A ce risque s’ajoute un effet négatif déjà observé: «Certains participants versent dans une autre forme de radicalisation, celle de l’extrême droite.»

Que pense-t-il du centre de «déradicalisation» ouvert en septembre en France? Cette réponse politique, apportée dans l’urgence, se révèle dangereuse à ses yeux: «Rassembler toutes les personnes radicalisées dans un seul lieu risque de les renforcer dans leur idéologie.» André Duvillard croit davantage à des mesures adaptées à chaque cas.

Une piste intéressante à ces yeux consiste en tout cas à «établir un parallèle avec les délinquants sexuels graves qui, une fois leur peine purgée, ont toujours besoin d’un suivi».

Qui payera la facture?

Sans livrer à ce stade de solutions clés en main, il indique vouloir retenir les «meilleures mesures possibles», une vingtaine, réalisables surtout à court terme. Pour certaines, il proposera une révision législative, «car cette problématique-là va nous occuper encore plusieurs années». Sa mission consiste non seulement à «définir des outils, mais aussi à déterminer qui peut les utiliser au plan cantonal et qui payera la facture».

Face aux fortes attentes politiques, il répond sans détour: «Tout ce travail doit contribuer à réduire les risques, mais il faut être conscient que malgré tous les instruments mis en place, il n’y a pas de recette miracle.» Son plan national d’action contre la radicalisation est attendu pour la fin du mois d’août. (24 heures)