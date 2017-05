Un appareil de grillade et fondue rappelé

L'entreprise Nouvel AG (LU) rappelle l'appareil à grillade et fondue Nouvel Hot Pot (16 pièces, 1950W). Il existe un risque de brûlure et d'incendie. Les appareils ont été vendus entre 2013 et avril 2017.

Le thermostat de certains appareils présente un défaut de fabrication, qui peut conduire à une surchauffe et à un écoulement de métal liquide, a annoncé vendredi l'Inspection à courant fort (ESTI).

Les articles 400238 avec code EAN761117241053 sont concernés. Ils ne doivent plus être utilisés et peuvent être rapportés dans un point de vente contre remboursement, sans présentation du ticket d'achat. (ats/nxp)